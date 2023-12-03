Erasmus trafiği vızır vızır

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki etkin iş birliğinin en önemli örneklerinden biri olan Erasmus+ programını Türk öğrenciler sevdi. Türkiye’deki gençlerin AB ülkelerinde staj, mesleki beceri ve dil gelişimlerini sağlama adına çeşitli fırsatlar sunan programa katılım yüzbinleri aştı.

Türkiye Ulusal Ajansı’nın koordinasyonunda yürütülen Erasmus+ programının uygulamaya konduğu 2014 yılından bu yana öğrenci, kursiyer, stajyer olmak üzere gönüllü gençlerden 311 bin 323 kişi yurt dışında eğitimlerini tamamlayarak Türkiye’ye döndü.

Akademik personel, öğretmen, gençlik spor danışmanlarının da gelişim ve bilgi birikimine katkıda bulunan Erasmus+ programı kapsamında bu güne değin 6 bin 135 personelin de yurtdışında eğitim almasına imkân sağlandı.



