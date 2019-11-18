Erbakan genel başkan seçildi

İŞTE BİZİM SİYASETİMİZ

“Burada gelecek var” sloganıyla düzenlenen kongrede konuşan Genel Başkanı Fatih Erbakan, mazlumlara, gariplere, ezilenlere umut; Türkiye, İslam alemi ve adil bir düzen isteyen tüm insanlar için alternatif olmak istediklerini söyledi. Türkiye’deki ekonomik sorunları bitirecek projelere sahip olduklarını ifade eden Erbakan, şu mesajları verdi: “Siyaset, bütün insanlığın kurtuluşu için zalimin zulmüne ‘dur’ demek, mazlumların, ezilenlerin, gariplerin haklarını korumak için yapılırsa ibadet olur. İşte bizim siyasetimiz böyle bir siyasettir. Biz petrol, çimento, borç, faiz ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat ekonomisini uygulayacağız.”