Gündem Erbakan genel başkan seçildi
POLİTİKA

Erbakan genel başkan seçildi

Yeniden Refah Partisinin 1. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu’nda, 81 ilden delegelerin katılımıyla gerçekleşti. Kongrede yapılan genel başkanlık seçiminde, kayıtlı bin 117 delegeden 978’i oy kullandı. Fatih Erbakan 971 oy alırken, 7 oy geçersiz sayıldı. Böylece Fatih Erbakan, partisinin ilk olağan genel kurulunda geçerli oyların tamamını alarak genel başkan oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Erbakan
Fatih Erbakan

İŞTE BİZİM SİYASETİMİZ

“Burada gelecek var” sloganıyla düzenlenen kongrede konuşan Genel Başkanı Fatih Erbakan, mazlumlara, gariplere, ezilenlere umut; Türkiye, İslam alemi ve adil bir düzen isteyen tüm insanlar için alternatif olmak istediklerini söyledi. Türkiye’deki ekonomik sorunları bitirecek projelere sahip olduklarını ifade eden Erbakan, şu mesajları verdi: “Siyaset, bütün insanlığın kurtuluşu için zalimin zulmüne ‘dur’ demek, mazlumların, ezilenlerin, gariplerin haklarını korumak için yapılırsa ibadet olur. İşte bizim siyasetimiz böyle bir siyasettir. Biz petrol, çimento, borç, faiz ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat ekonomisini uygulayacağız.”

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