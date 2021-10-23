​Erbakan Hoca’nın hayallerini gerçekleştirdik

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBV) işbirliğinde düzenlenen 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu, AHBV Üniversitesi Itri Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesaj yoluyla katıldığı sempozyuma TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül gibi birçok devlet adamı ve siyasi parti lideri katıldı.

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DAVASINA SAHİP ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sempozyuma gönderdiği mesajında 54’üncü hükümetin Başbakanı, Milli Görüş hareketinin lideri; dava, aksiyon ve ilim adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’a Allah’tan rahmet niyaz etti. Başta Oğuzhan Asiltürk olmak üzere 1960’lardan itibaren merhum Erbakan’la yol yürümüş; davaya aşkla hizmet etmiş Milli Görüş hareketinin tüm çınarlarını rahmetle yad eden Erdoğan, Erbakan’ın aziz hatırasına sahip çıkan ESAM’a, ESAM Başkanı Recai Kutan’a, ESAM çatısı altında büyük ve güçlü Türkiye idealine gönül verenlere teşekkür etti. “Yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya diyerek sembolleştirdiği davasına son nefesine kadar sahip çıkmıştır” ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, “Erbakan’ın hayalini kurduğu, uğruna ömrünü adadığı, çile çektiği ideallerinden önemli bir kısmını son 19 yılda gerçeğe dönüştürdük” dedi.

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LİDERLİK ETTİ

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Şentop, Necmettin Erbakan’ın birçok açıdan liderlik vasfını taşıdığını ve dava adamı olduğunu söyledi. Necmettin Erbakan’ın dava lideri olma vasıflarına sahip olduğunu belirten Şentop, “Her davanın her zaman ve şartlar altında liderliğini yapacak insanları Cenab-ı Hak gönderiyor. O liderler dönemin şartlarına uygun vasıfları, kapasiteleri içerecek şekilde gelişiyor. Erbakan Hocamız da Türkiye’de uzun yıllardır devam eden büyük bir gerileme, sadece askeri anlamda değil, devlet yönetimi, ekonomik anlamda, teknolojik anlamda uzun süren bir gerilemenin ama esas ona da zemin hazırlayan bir özgüven kaybı olan dönemde büyük davanın liderliğine başladı. Bu liderliği yürütecek bütün müktesebata maddi, manevi anlamda sahipti” diye konuştu.

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ERBAKAN HOCA HAYIRLA ANILACAK

Adalet Bakanı Gül, programda yaptığı konuşmada, Necmettin Erbakan’ın iyinin, doğrunun, güzelin, faydalının ve adil olanın egemen olmasına hayatını adadığını ve ömrünün sonuna kadar bu mücadeleyi veren bir dava insanı olduğunu söyledi. Bakan Gül, Erbakan’ın her manada hakkı ve hakkaniyeti gören bir ruha sahip olduğunu belirterek, “Siyaset üstü bir hareket olarak Milli Görüş, milletin yanında, milletin değerleriyle beraber yol yürüme anlayışıdır. Bu anlayış, her zaman Anadolu coğrafyasında varlığını hissettirecektir. 28 Şubat ve diğer haksızlık yapanlar daima olumsuz şekilde hatırlanacak iken Erbakan Hoca, 1000 yıl da geçse bu coğrafyada hayırla, iyilikle, daima güzellikle anılmaya devam edecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

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28 Şubat’ı tarihe gömdü

Sempozyumda konuşan ESAM Genel Başkanı ve eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Recai Kutan, Erbakan’ın sevgi seli ve saygı ile ebediyete uğurlanmasının nedeninin inancından kaynaklandığını vurguladı. Kutan, “Bu kadar haksızlık, zulüm ve engellemelere rağmen en hayırlı hizmetleri gerçekleştiren rahmetli hocamız bir sevgi seli ve saygı ile rahmet-i Rahman’a uğurlandı. Peki, bütün bu sevgi ve saygı selinin sırrı neydi? Tabii ki inancıydı. İnancını hiçbir kınayıcının kınamasına aldırış etmeden hayata geçirme gayreti içerisinde oldu. Hocalarını uğurlayan milyonlar, hocalarına yapılan saygısızlıkları ve haksızlıkları bir araya gelerek cevapladılar. Onu tarihe gömmek isteyenleri 28 Şubat’ın tarihin kara sayfalarına gömdüler ama hakaret etmeden, küfretmeden” dedi.

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Türk milleti için çaba sarf etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Erbakan’ın hem ilmi ve fikri alanlarda hem de devlet adamı, siyasetçi olarak inandığı yolda insanlığa ve Türk milletine hizmet etmek için büyük bir çaba sarf ettiğini söyledi.