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Erbakan'a ABD'den gönderilen şifreli mektup: Etkisini arttırırsa bizim için tehlikeli olur

Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olan 28 Şubat'ın yıl dönümünde o günlere dair hafızalara kazınanları gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak masaya yatırdı. Dönemin Başbakanı rahmetli Necmettin Erbakan'ın çalışmalarıyla alakalı ABD'den yabancı elçiliklere gönderilen mektuptan bahseden Kaynak, " Türkiye'de şöyle şöyle hareketler var Bu adam bize tehlike küresel oynamaya çalışıyor. Para sistemimize darbe vurmaya çalışıyor. Türkiye içerisindeki etkisini arttırırsa bizim için tehlikeli olur. Bu adamı durduralım diyor. Wall Cristopher'ın mektubu. Bunu bundan önce de yaptılar. Bunu Menderes'e de yaptılar. Bunun altında işte rahmetli Demirel korktu onların tarafına geçti. 28 Şubat sürecinin sonucunda hatırlar mısınız? En son ne dedi? 'Başörtüsüyle okumak isteyen gitsin, Arabistan'a' dedi" ifadelerini kullandı.

13:02 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
TVNET ekranlarında yayınlanan Hafıza programında 28 Şubat'ta ABD'den gelen mektup hatırlatıldı

TVNET ekranlarında yayınlanan Hafıza programında 28 Şubat'ta ABD'den gelen mektup hatırlatıldı

Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, Postmodern darbe 28 Şubat'ın 26'ncı yıl dönümünde TVNET ekranlarında yayınlanan Hafıza programında yapılan kirli operasyonları gözler önüne serdi. ABD'nin yabancı elçiliklere talimat niteliğinde mektup yolladığını hatırlatan Kaynak,
"Türkiye'nin bu atılımı Amerika'nın milli menfaatlerine aykırıdır. Tansu Çiller Doğru Yol Partisi Genel Başkanı o zaman, koalisyondan çekilmesi Erbakan hükümetini düşürürüz diyor"
ifadelerin mektupta yer aldığını belirtti.

'BUNU İLK DEFA YAPMIYORLAR'

ABD'nin 28 Şubat'ta yaptıklarını hatırlatan Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, "Bir mektup geliyor. Dışında bir imza yok ama Hollanda'dan gönderilmiş, Amsterdam'dan geliyor. İçerisini ilk açtığımızda karmakarışık işte NATO, Birleşmiş Milletler, Erbakan, Türkiye irtica her şey birbirine karışmış. Olayın içerisinde en sonunda dört ana madde çıkıyor. Mektup Hollanda'dan geliyor ama altında Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'dan Hollanda'ya gönderilen mektupta şu söyleniyor; 'Türkiye'de şöyle şöyle hareketler var Bu adam bizim için tehlikeli, küresel oynamaya çalışıyor. Para sistemimize darbe vurmaya çalışıyor. Türkiye içerisindeki etkisini arttırırsa bizim için tehlikeli olur. Bu adamı durduralım' diyor. Bunun hepsinin belgeleri var. Bunlar hani gizli saklı değil kendisi anlatıyor. Ve bunu bundan önce de yaptılar. Bunu Menderes'e de yaptılar. Bunun altında işte rahmetli Demirel korktu onların tarafına geçti. Kısaca öyle. 28 Şubat sürecinin sonucunda hatırlar mısınız? En son ne dedi? 'Başörtüsüyle okumak isteyen gitsin, Arabistan'a' dedi" şeklinde anlattı.


Erbakan'a ABD'den gönderilen şifreli mektup: Etkisini artırırsa bizim için tehlikeli olur
Erbakan'a ABD'den gönderilen şifreli mektup: Etkisini artırırsa bizim için tehlikeli olur

Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olan 28 Şubat'ın yıl dönümünde o günlere dair hafızalara kazınanları gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak masaya yatırdı. Dönemin Başbakanı rahmetle Necmetti Erbakan'ın çalışmalarıyla alakalı ABD'den yabancı elçiliklere gönderilen mektuptan bahseden Kaynak, " Türkiye'de şöyle şöyle hareketler var Bu adam bize tehlike küresel oynamaya çalışıyor. Para sistemimize darbe vurmaya çalışıyor. Türkiye içerisindeki etkisini arttırırsa bizim için tehlikeli olur. Bu adamı durduralım diyor. Wall'ın Cristopher'ın mektubu. Bunu bundan önce de yaptılar. Bunu Menderes'e de yaptılar. Bunun altında işte rahmetli Demirel korktu onların tarafına geçti. 28 Şubat sürecinin sonucunda hatırlar mısınız? En son ne dedi? 'Başörtüsüyle okumak isteyen gitsin, Arabistan'a' dedi" ifadelerini kullandı.


#Hafıza
#TVNET
#Ersin Çelik
#İbrahim Ufuk Kaynak
#Necmettin Erbakan
#28 Şubat
18 dakika önce
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Erbakan'a ABD'den gönderilen şifreli mektup: Etkisini arttırırsa bizim için tehlikeli olur
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