Erbakan'a ABD'den gönderilen şifreli mektup: Etkisini arttırırsa bizim için tehlikeli olur

ABD'nin 28 Şubat'ta yaptıklarını hatırlatan Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, "Bir mektup geliyor. Dışında bir imza yok ama Hollanda'dan gönderilmiş, Amsterdam'dan geliyor. İçerisini ilk açtığımızda karmakarışık işte NATO, Birleşmiş Milletler, Erbakan, Türkiye irtica her şey birbirine karışmış. Olayın içerisinde en sonunda dört ana madde çıkıyor. Mektup Hollanda'dan geliyor ama altında Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'dan Hollanda'ya gönderilen mektupta şu söyleniyor; 'Türkiye'de şöyle şöyle hareketler var Bu adam bizim için tehlikeli, küresel oynamaya çalışıyor. Para sistemimize darbe vurmaya çalışıyor. Türkiye içerisindeki etkisini arttırırsa bizim için tehlikeli olur. Bu adamı durduralım' diyor. Bunun hepsinin belgeleri var. Bunlar hani gizli saklı değil kendisi anlatıyor. Ve bunu bundan önce de yaptılar. Bunu Menderes'e de yaptılar. Bunun altında işte rahmetli Demirel korktu onların tarafına geçti. Kısaca öyle. 28 Şubat sürecinin sonucunda hatırlar mısınız? En son ne dedi? 'Başörtüsüyle okumak isteyen gitsin, Arabistan'a' dedi" şeklinde anlattı.