Gündem Erciyes bisikletin de merkezi olacak
KAYSERİ

Erciyes bisikletin de merkezi olacak

Kayseri’de bisiklet turizmini geliştirme yolunda önemli mesafe kat eden Büyükşehir Belediyesi bu amaçla geçtiğimiz hafta downhill branşında tarihte ilk kez Avrupa Kupası düzenlemenin gururunu yaşadı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cıngı, “Bisiklet turizminin Erciyes’in ayrılmaz bir parçası olması için çalışıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erciyes Turizm ve Spor Semineri
Erciyes Turizm ve Spor Semineri

Bisiklet sporu ve turizminin Erciyes’te daha da yaygınlaşması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından önemli bir seminer düzenlendi. Avrupa Bisiklet Ağı (EUROVELO) kapsamında düzenlenen Erciyes Turizm ve Spor Semineri’nde bisikletin Erciyes’e sağlayacağı katkılar vurgulandı.

Erciyes Turizm ve Spor Semineri’nin açılışında konuşan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları ile dünya standartlarının üzerinde bir kış turizm merkezi haline gelen Erciyes’te yazın yapılacak olan faaliyetlerde bisikletin önemli bir yer teşkil ettiğini belirtti.

KALİTE TESCİLLENDİ

Bisiklet sporu için Erciyes’te güzel bir alt yapı oluşturduklarını ifade eden Cıngı, “Geçen hafta sonu downhill branşında Türkiye tarihinde ilk kez Avrupa Kupası yaparak Erciyes’in kalitesini ve parkurlarını dünyanın en yetkin kurumları nezdinde de tescil ettirmiş olduk. Bisiklet turizminin Erciyes’in ayrılmaz bir parçası olması için çalışıyoruz” dedi.

PART EDEN BİSİKLETLE GEZİYOR

Seminere katılan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu da Kayseri’de ulaşıma entegre edilen bisiklet paylaşım sistemi KAYBİS’le ilgili bilgiler verdi ve hedeflerle ilgili açıklamalarda bulundu. Gündoğdu, yeni başlattıkları “Park et-Bisiklet” sistemi ile ilgili de Büyükşehir Belediyesi’ne ait otoparklara aracını park edenlerin bisikletle şehrin diğer bölgelerine gidebildiklerini kaydetti.

BAŞARI ÇITASINA ÇOK YAKIN

Kayseri’de 2010 yılından bu yana bisiklet sisteminin ulaşım sisteminin bir parçası olarak kullanıldığını dile getiren Gündoğdu, “KAYBİS, 2010 yılından bu yana gelişerek büyüyor. Şu an 52 istasyonumuz var. Açıldığında 1500 kullanıcı iken, 47 bin kullanıcıya çıktık. Bisikletlerimiz, geçen yıl 1 milyon 300 bin kilometre yol yaptı. Bu sene 2,5 milyon kilometrenin üzerine çıkmayı planlıyoruz. Avrupa’da genel kabul görmüş kriterlere göre bisiklet sisteminin günlük yedi defa kullanılması o sistemin başarılı olduğunu gösteriyor. Kayseri’de 6,5 ile buna çok yakınız” dedi.

REKLAM

OTTO TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI

Seminerde, Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği (ENVERÇEVKO) Başkanı Feridun Ekmekçi ve ENVERÇEVKO Proje Koordinatörü Ayçin Kantoğlu da bisikletin ulaşım ve turizm odaklı kullanımı konularında bilgiler verdiler. Seminere dünyayı bisikleti ile dolaşan Miroda Otto da katılarak bisikletli yaşamla ilgili tecrübelerini paylaştı.

Youtube yalanları
EKONOMİ
Youtube yalanları
Mursi zulüm altında şehit düştü

Mursi zulüm altında şehit düştü

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanıydı.
Mahkemedeki son sözleri

Mahkemedeki son sözleri

Mursi'nin duruşmadaki son sözlerini avukatı paylaştı.
Orta Doğuyabin asker daha

Orta Doğu'ya
bin asker daha

​ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan açıkladı.
Zulüm devam ediyor

Zulüm devam ediyor

Mursi'nin naaşının aile kabristanına defnedilmesine izin vermediler.
Bizim gözümüzde Mursi şehittir

Bizim gözümüzde Mursi şehittir

Erdoğan, Kadim Dostlar Buluşması Programında konuştu.
Allah'ın huzurunda buluşacağız

Allah'ın huzurunda buluşacağız

Mursi'nin en büyük oğlu Ahmed'den ilk açıklama.
Zulüm zindanlarına<br>6 yıl dayanabildi

Zulüm zindanlarına
6 yıl dayanabildi

​İdam kıyafetleriyle yargılandı, yakınlarıyla görüştürülmedi.
Mursi'nin vefatı<br>darbecileri korkuttu

Mursi'nin vefatı
darbecileri korkuttu

​​​Darbeci Sisi yönetimi, acil durum ilan etti.
Tarihe geçen konuşması

Tarihe geçen konuşması

​Mursi, darbecilerin zulmü altında şehit düştü.
"Şehidimiz..."

"Şehidimiz..."

Mursi'nin vefat haberini alan Erdoğan'ın ilk sözleri...
Naaşının <br>yeri bilinmiyor

Naaşının
yeri bilinmiyor

Mursi'nin avukatı Abdulmaksud'dan açıklama
Yalandan vazgeçemedi

Yalandan vazgeçemedi

CHP'nin oyların yeniden sayılmasına itiraz etmediğini savundu.
Her soruda terledi!

Her soruda terledi!

Binali Yıldırım, CHP adayının yalanlarını saydı.
Dünyaya mesaj: <br>F-35'in yerine geçebilirim

Dünyaya mesaj:
F-35'in yerine geçebilirim

Milli uçağın atması muhtemel füze ABD'ye mesaj taşıyor.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

Diyarbakır'da 3 Haziran'da etkisiz hale getirilmişti, gri listede çıktı.
Bu hafta sonu açılıyor

Bu hafta sonu açılıyor

Ulaştırma Bakanı Turhan, müjdeli haberi verdi.
Okula başlama<br>yaşı değişiyor

Okula başlama
yaşı değişiyor

​AK Partili Muş'tan askerlik ve eğitime dair önemli açıklamalar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.