Erdek Çuğra sahili cazibe merkezi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Marmara’nın incisi Erdek İlçesi Çuğra sahil şeridini önümüzdeki yaz sezonunda turizme kazandırmak için düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Balıkesir’in 291 kilometrelik sahil şeridini baştan sona düzenleyen Büyükşehir ekipleri, tüm sahil şeritlerini birer sosyal yaşam alanı haline dönüştürmeye devam ediyor.

36 bin 400 metrekarelik Çuğra sahilinin 14 bin metrekaresi vatandaşların daha rahat vakit geçirebilmesi için yeşil alan olarak tasarlanırken; 5 bin 900 metre bisiklet yolu altyapısı oluşturuldu. Yaya öncelikli tasarlanan sahil şeridi; herkesin rahatça dolaşabileceği yürüyüş yolu, koşu parkurunun yanı sıra kent mobilyaları, spor ve çocuk oyun alanları, yeni aydınlatmalarıyla yepyeni bir çehreye kavuşacak.