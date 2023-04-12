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Erdek Çuğra sahili cazibe merkezi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Erdek’in Çuğra sahilini cazibe merkezi haline getirme işlemlerini aralıksız sürdürüyor. Çuğra sahilinde çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yücel Yılmaz, bölge halkının taleplerini dinledi.

04:00 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Erdek’in Çuğra sahilini cazibe merkezi haline getirme işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Erdek’in Çuğra sahilini cazibe merkezi haline getirme işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Marmara’nın incisi Erdek İlçesi Çuğra sahil şeridini önümüzdeki yaz sezonunda turizme kazandırmak için düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Balıkesir’in 291 kilometrelik sahil şeridini baştan sona düzenleyen Büyükşehir ekipleri, tüm sahil şeritlerini birer sosyal yaşam alanı haline dönüştürmeye devam ediyor.

Yücel Yılmaz.

6 KİLOMETRELİK BİSİKLET YOLU

36 bin 400 metrekarelik Çuğra sahilinin 14 bin metrekaresi vatandaşların daha rahat vakit geçirebilmesi için yeşil alan olarak tasarlanırken; 5 bin 900 metre bisiklet yolu altyapısı oluşturuldu. Yaya öncelikli tasarlanan sahil şeridi; herkesin rahatça dolaşabileceği yürüyüş yolu, koşu parkurunun yanı sıra kent mobilyaları, spor ve çocuk oyun alanları, yeni aydınlatmalarıyla yepyeni bir çehreye kavuşacak.

Erdek’te hızla çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Erdek’in cazibesi daha yüksek bir çekim merkezi haline getirilerek eski ihtişamlı günlerine döneceğini söyledi.



#Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
#Erdek
#Çuğra Sahil
#Cazibe merkezi
37 dakika önce
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