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Erdek'te sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Yağış nedeniyle ekili araziler su altında kaldı.

17:05 - 20/04/2024 Cumartesi
DHA
Yağış nedeniyle ekili araziler su altında kaldı.
Yağış nedeniyle ekili araziler su altında kaldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Yağış nedeniyle ekili araziler su altında kaldı.

Erdek'te dün gece yarısı sıralarında başlayan sağanak bugün de etkisini sürdürdü. İlçeye bağlı birçok mahallede, ev ve iş yerlerini su bastı. Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık,
'Yağışlar Narlı, Doğanlar, Turanlar ve Ormanlı mahallelerinde su baskınlarına neden oldu. Erdek Belediyemizin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekipler aralıksız olarak çalışıyor. Çalışmalarımıza, resmi kurumlardaki ekipler de destek veriyor"
dedi.

Bu arada Erdek'te, son 24 saat içinde metrekareye yaklaşık 50 kilo yağış düştüğü bildirildi.

#Balıkesir
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#sağanak
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