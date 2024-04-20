Erdek'te sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

'Yağışlar Narlı, Doğanlar, Turanlar ve Ormanlı mahallelerinde su baskınlarına neden oldu. Erdek Belediyemizin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekipler aralıksız olarak çalışıyor. Çalışmalarımıza, resmi kurumlardaki ekipler de destek veriyor"