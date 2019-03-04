Erdoğan: 2023 yılında hizmete sunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Bartınlı kardeşlerimiz bizi hiç yalnız bırakmadılar, tüm kritik süreçlerde partilerine destek verdiler. Rekorlar şehri Bartın'dan 31 Mart'ta da yine rekor bekliyorum.
Son 17 yılda Bartın'a 6,5 katrilyon tutarında yatırım yaptık.
Sağlıkta 150 yataklı Bartın Devlet hastanesiyle birlikte 18 hastane yaptık.
Karadeniz'in ana ihracat merkezi olacak Filyos Limanı'nı 2023 yılında hizmete sunacağız. Bu proje Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün ortak projesi olacak. Filyos Limanı ile Batı Karadeniz'de kombine taşımacılık hizmeti verecek bir limanı kompleksini hayata geçireceğiz.
Bu adam belediye başkanı değil, sokak kabadayısı
CHP zihniyeti 10 yıllar boyunca iktidar oldu. Millet mecbur kaldı bunlara oy verdi. Bunlar tek başına bu ülkede iktidar oldular mı? Tek partili dönemler oldu mu? Ne yaptıkları ortada. Bunlar bizim camilerimiz kapatmadılar mı? Ahıra dönüştürmediler mi? Zannediyor musunuz şimdi farklılar, yine aynı. Hatay'ın Belediye Başkanı bir köyün yol meselesiyle ilgili 'oy verirseniz hizmet alırsınız' diyor. Ya şu kafaya bak, mantığa bak. Senin görevin hizmet etmektir. Bu adam belediye başkanı değil, sokak kabadayısı, sokak.
Biz bu toprakları böldürmeyeceğiz
Biz bu toprakları böldürmeyeceğiz. Bu toprakları bölmek isteyenlere de bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağız.