Erdoğan: 2023 yılında hizmete sunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bartınlı kardeşlerimiz bizi hiç yalnız bırakmadılar, tüm kritik süreçlerde partilerine destek verdiler. Rekorlar şehri Bartın'dan 31 Mart'ta da yine rekor bekliyorum.

Son 17 yılda Bartın'a 6,5 katrilyon tutarında yatırım yaptık.

Sağlıkta 150 yataklı Bartın Devlet hastanesiyle birlikte 18 hastane yaptık.

Karadeniz'in ana ihracat merkezi olacak Filyos Limanı'nı 2023 yılında hizmete sunacağız. Bu proje Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün ortak projesi olacak. Filyos Limanı ile Batı Karadeniz'de kombine taşımacılık hizmeti verecek bir limanı kompleksini hayata geçireceğiz.

Bu adam belediye başkanı değil, sokak kabadayısı

CHP zihniyeti 10 yıllar boyunca iktidar oldu. Millet mecbur kaldı bunlara oy verdi. Bunlar tek başına bu ülkede iktidar oldular mı? Tek partili dönemler oldu mu? Ne yaptıkları ortada. Bunlar bizim camilerimiz kapatmadılar mı? Ahıra dönüştürmediler mi? Zannediyor musunuz şimdi farklılar, yine aynı. Hatay'ın Belediye Başkanı bir köyün yol meselesiyle ilgili 'oy verirseniz hizmet alırsınız' diyor. Ya şu kafaya bak, mantığa bak. Senin görevin hizmet etmektir. Bu adam belediye başkanı değil, sokak kabadayısı, sokak.

OYNAT 00:26 CHP'li başkan vatandaşı azarladı: Oy vermezseniz size hizmet yok! CHP'nin Hatay'dan yeniden belediye başkan adayı gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, seçim çalışmaları kapsamında ilçelere ve köylere ziyaret gerçekleştiriyor. Savaş ziyareti sırasında, geçen seçimlerde kendisine oy vermeyen köylülere hizmet yapmayacağını söyleyerek tehdit etti. Vatandaşları azarlayan Savaş 'Siz bizi adam yerine koyacaksınız biz de sizi adam yerine koyacağız. Niye mecburum ki? Bu kadar net. Oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz' dedi. BiP'te paylaş

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Biz bu toprakları böldürmeyeceğiz

Biz bu toprakları böldürmeyeceğiz. Bu toprakları bölmek isteyenlere de bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağız.