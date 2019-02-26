Erdoğan: 7 DHKP-C'liyi inlerinde bulduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Emniyet'ten aldığım rakam 26 bin. Bugün 26 bin Giresunlu kardeşimle burada bütünleştik. Yüzde 64.5 oy oranı ile Cumhur İttifakı'na sahip çıktınız. Önümüzde 31 Mart imtihanı var. Önümüzde dönmemiz gereken son bir viraj var. Giresun yüzde 64,5 oy oranı ile Cumhurun ittifakına sahip çıktı.

Muhalefetin engellemeleri karşısında yılmadık, kendimizle yarışarak bugünlere geldik.

'Siz Türkiye'yi yönetemezsiniz' dedim

Davos'ta IMF'nin başkanına 'Türkiye'nin başbakanı benim, siz Türkiye'yi yönetemezsiniz' dedim.

Bay kemal diyor ki, 'bunlar şimdi giderler' diyor 'IMF'den borç alırlar ekonomi battı' diyor. Bay Kemal IMF'ye siz gittiniz siz.

7 DHKP-C'liyi inlerinde bulduk

Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te teröristlerin inlerine girdik, giriyoruz.

Bu sabah 7 DHKP-C'liyi inlerinde bulduk, polislerimiz onları aldılar.

GÜNDEM DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu İstanbul'da sığınakta yakalandı

Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi hükümetini sağa sola şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur. Teröristlere şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur. Hükümete muhalefet etmekle millete ihanet etmek arasındaki o çok önemli çizgiyi dahi aşabiliyorlar. Son 17 yılda biz bunun örneğini defalarca gördük, yaşadık, tecrübe ettik.

Çukur eylemlerinde şehir eşkıyalarına 'cici çocuklar' diyen bir CHP gördük.

Bizdeki kimi siyasi partiler, hükümetin yaptığı her işe, attığı her adıma kaşı çıkmayı muhalefet yapmak zannediyor. Hizmet ve yatırım karşıtlığını muhaliflikle eş değer görüyorlar. Ülkenin bekasını, insanımızın geleceğini ilgilendiren konularda bırakın hükümete destek olmayı daha yıkıcı, daha uzlaşmaz davranıyorlar.

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31 Mart akşamı hepsi bir olsun, toplansınlar. İnşallah benim aziz milletim bunları paketlemek suretiyle sandığa gömecek, ben buna inanıyorum.

Yöneticiler değişse de CHP'nin antidemokratik darbe sever karakteri hep yerinde kalıyor. CHP günden güne daha çok savruluyor.

AB samimi değil

(Mısır'daki AB-Arap Birliği Zirvesi) AB samimi değil. Bize karşı samimiyetsizlikleri neyse işte dünkü olay da aynen bunun bir ifadesidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıkları ile tarih boyunca bunlar anılacaktır. Geçen hafta 9 genci idam eden Sisi'nin davetine katılan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde demokrasiden bahsedebilir misiniz?

31 Mart muhalefette bir değişimin müjdecisi olacak

Bay Kemal yalanı, iftirayı bırak, dürüst ol. Ne hallere düştün. Bir kasetle genel başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri sürekli sağa sola çamur attı. Yalan söylüyorsun bay Kemal. Bay Kemal mahkemede hiçbir evrakın arkasında duramıyor, ama sıkılmıyor. Mahcubiyet duymuyor. Tazminat paralarını tahsil ettiğimiz zaman ettiğimiz zaman Mehmetmik Vakfı'na teslim edeceğiz. CHP'li milletvekilinin Türkiye'nin sondaj faaliyetleriyle 2 milyar doları Akdeniz'e gömeceği iddiası vatana ihanettir.

21'inci yüzyıl Türkiye'sine böyle beceriksiz, darbe seven, terör örgütlerinin elinde piyon olmuş bir muhalefet partisi hiç yakışmıyor. İnşallah 31 Mart, burada da yeni bir başlangıç olacak. 31 Mart muhalefette bir değişimin müjdecisi olacaktır.