Erdoğan açık ara önde

Türkiye, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını şekillendirecek Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. 64 milyon 190 bin 651 seçmenin yüzde 88,7 katılımıyla gerçekleşen seçimde, sandıklardan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı birinci çıktı.

ERDOĞAN BİRİNCİ

Seçimde en fazla oyu alan Erdoğan, 25 milyon 90 bin 336 adet oyla yüzde 49,6 oranına ulaştı. Erdoğan’ın en yakın rakibi 7'li Masa’nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. 22 milyon 431 bin 405 oy alan Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde 44,6’da kaldı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüzde 6’dan fazla oy fark attı. Sinan Oğan ise 2 milyon 670 bin 674 oy alarak seçmenin yüzde 5,3’lük kesiminden destek aldı. Adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye ise sandıktan 230 bin 872 oy çıktı. İnce oyların yüzde 0,46’sını aldı.

CUMHUR KENETLENDİ

Erdoğan'a Anadolu'dan güçlü destek geldi. 52 ilde Erdoğan seçimi önde tamamlarken, 29 ilde de ikinci oldu. Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı yer yüzde 78,9 ile Bayburt oldu. Adıyaman Sincik de yüzde 93,4 ile Erdoğan'a en yüksek destek veren ilçe oldu. Cumhur İttifakı partileri AK Parti, MHP, BBP, Yeniden Refah Partisi ve HÜDA-PAR, Erdoğan etrafında kenetlendi. Cumhur İttifakı’nın milletvekili seçimindeki yüzde 51,1 oyu cumhurbaşkanlığı seçiminde konsolide edilmiş oldu.

KARADENİZ'DEN GÜÇLÜ DESTEK

Erdoğan, Karadeniz Bölgesi'nin tamamında birinci çıktı. İç Anadolu'da Eskişehir hariç diğer illerde birinci çıkan isim oldu. Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Elazığ, Malatya'da Erdoğan, sandıkta rakibi Kılıçdaroğlu'na fark attı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Kilis'te Erdoğan birinci oldu. Akdeniz Bölgesi'nde ise Erdoğan, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Isparta ve Burdur'da birinci çıkan isim oldu. Ege Bölgesi'nde ise Manisa, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak'ta liderliği göğüsledi. Marmara Bölgesi'nde Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'da sandıktan birinci çıktı.

16 BÜYÜKŞEHİRDE ÖNDE

Erdoğan, 30 büyükşehirin 16'sında birinci olurken 14'ünde de ikinci sırada yer aldı. Erdoğan Ankara, Bursa, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Manisa ve Malatya'da kurulan sandıklarda yarışı önde bitirdi. Memleketi Rize'den 73 oranında oy alan Erdoğan büyükşehirlerin içinden de Kahramanmaraş'ta yüzde 71,7 oy aldı.

DEPREM BÖLGESİNDE İLK SIRADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da sandıktan birinci çıktı.

Demokrasimize yakışır şekilde tamamlandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, oylarını Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3279 numaralı sandıkta kullandı. En önemlisinin deprem bölgesindeki oyların kullanımı olduğunu dile getiren Erdoğan, “Deprem bölgesinde de vatandaşlarımız büyük bir şevkle, büyük bir aşkla oylarını kullanıyorlar. Bütün seçmenlerimizin şöyle, hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaları Türk demokrasisinin gücünü göstermesi bakımından çok çok önemli” dedi.

İKİ PAYLAŞIM YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdo-ğan, oy verme işleminin tamamlanmasının hemen ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. “Her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti” diyen Erdoğan, “Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı” ifadelerine yer verdi. Erdoğan 22.00 sıralarında yeniden bir paylaşım yapan Erdoğan, yine “Sandıkların başından ayrılmama” çağrısı yaptı.

TÜRKİYE’NİN DEMOKRATİK OLGUNLUĞU

Erdoğan’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye’mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir. Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır. Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum. Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum.”

Sırada gülümseten şaşkınlık

Erdoğan oyunu kullanmak için eşi Emine Erdoğan ve torunuyla okula girdi. Kimliğini çıkaran Erdoğan, eşi ve torunuyla sıraya girerek beklemeye başladı. Bu sırada oy kullanmak için sıra bekleyen bir kişi Erdoğan'ı fark etmedi. Arkasını dönünce Erdoğan'ı gören seçmen şaşkınlık yaşadı. Gülümseyen Erdoğan daha sonra torunuyla şakalaştı.

Siyasi hayatımın en önemli seçimi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Anıttepe Ortaokulu'na gelen Bahçeli, 1296 numaralı sandıkta oy verdi. Burada görevlilerle selamlaşan Bahçeli, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Cenab-ı Allah nasip etti, oyumuzu verme görevimizi yerine getirmiş olduk. Siyasi hayatımda önemli bir seçim. Bu seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte, inşallah milletimize hayırlı uğurlu olsun, bütün siyasi partilerimize başarılar diliyorum.”

KAOS HEVESİNDEKİLER MİLLETİN DİRENCİYLE KARŞILAŞACAK

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, oyunu kullanmak üzere Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı. Destici, seçimlerin ülkeye, millete hayırlı olması, demokrasiye güç vermesi temennisinde bulunarak, “Milletimizin, seçmenimizin verdiği karara hepimiz saygılı olacağız. Başka türlü sonuç bekleyenler, ülkeyi kaosa ya da karışıklığa götürme hevesi içinde olanlar milletimizin direnciyle her zaman karşılaşmıştır, yine karşılaşacaktır. Devletimiz de gerekli her türlü tedbirleri zaten bu yönde almıştır” dedi.

BAŞKAN OLARAK İLK SEÇİMİM

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise oyunu Balgat'taki Dr. Binnaz Ege Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde kullandı. Parti genel başkanı olarak ilk defa seçimlere girmenin de kendisi için ayrı önem taşıdığını söylryrn Erbakan, “Önemli olan, inşallah yeni kurulacak hükümetin, iktidarın, yeni belirlenecek Meclis'in verimli bir şekilde çalışması ve milletimizin, ülkemizin, devletimizin hayrına işler yapmasıdır. Temennimiz, dileğimiz, duamız bu yönde” ifadelerini kullandı. Oyunu Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda kullanan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise “Neticede sandıkta ne sonuç çıkarsa çıksın herkesin bunu olgunlukla karşılaması gerekir” diye konuştu. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, oyunu Üsküdar Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.











