Erdoğan: Afrin kuşatması akşama kadar tamamlanmış olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 46. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, Afrin Harekatı'yla ilgili olarak, "Afrin'e biraz daha yaklaştık temenni ederim ki, akşama kadar Afrin tamamen kuşatılmış olur" dedi.

İşte Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları...

Fabrikalarda çarklar durmasın diye var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Hamdolsun ülkemizi 4 kat büyüterek bu çabalarımızın karşılığını aldık.

2 ile 2 buçuk katlık büyümeyi sağlamamız lazım.

Hedefimiz ülkemizi dünyanın 10 ekonomisinden biri haline getirmektir.

ŞEYTANI DA TAŞLADIK TAVAFIMIZI DA YAPTIK

Hani 'şeytan taşlamaktan tavaf etmeye fırsat bulamıyor' derler ya, bizi işte bu duruma düşürmek istediler. Hamdolsun, biz şeytanı da taşladık tavafımızı da yaptık.

Demokrasimize sahip çıkarken emniyetten, kalkınmadan asla taviz vermedik. Dünyada bu ikisini başaran az ülke vardır. 584 bin yeni öğretmen atadık, 110 yeni üniversite kurduk. Sağlıkta hastane ve diğer tedavi kurumları olarak 3 bin yeni tesisi ülkemize kazandırdık. Şimdi de şehir hastanelerimizi devreye alıyoruz. Bölünmüş yol uzunluğumuz 79 senede 6 bin 100 kilometreydi. Biz 16 senede buna 20 bin kiloketre bölünmüş yol ilave ettik. Karayollarımızın üzerine 258 yeni tünel inşa ettik. Dağları deldik, aşılmaz dağların hepsini delip geçtik. Ülkemizde daha önce olmayan yüksek hızlı tren (YHT) hatlarını inşa ettik. Şu anda Ankara, Konya, Eskişehir ve İstanbul YHT'den istifade ediyor. Eskiden sadece belirli bir kesimin faydalanabildiği hava yolunu, halkın yolu haline getirdik. Eskiden lüks otobüs fiyatına şimdi uçakla gidebiliyorsun.

15 TEMMUZ İÇİN BİR MARŞ YAZILSIN

İstiklal Marşımızın anlamını ancak dilimizle birlikte kalbimizle birlikte okuduğumuzda anlayabiliyoruz. En büyük üzüntüm marşı yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır. Burada da bestekarlara görev düşüyor. Güfte var, istenilen beste yok. Temenni ederiz ki o da çıkar. Şu anda Fırat Kalkanı, Afrin, biz bununla ilgili bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama bir Mehter Marşı gibi marşı da yazamalar mı? Bunu hazırlasınlar. Evde torunum bile Mehter Marşı ile yürüyor. Askerlerimizi de Mehter Marşı ile yürütür gibi yeni marşlarla yürütelim. 15 Temmuz için de marş yazılabilmeli. Şiirlerini yüreğiyle de yazan şairlerimize çok önemli görevler düşüyor.

AFRİN AKŞAMA KADAR TAMAMEN KUŞATILMIŞ OLUR

Afrin'deki ne kadar terörist etkisiz hale getirildi diye son rakamları alayım istedim, 3444 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin'e biraz daha yaklaştık temenni ederim ki, akşama kadar Afrin tamamen kuşatılmış olur.

BATI GİBİ SİVİLLER HEDEF ALINSAYDI AFRİN ÇOKTAN DÜŞMÜŞTÜ

Tabii işimiz kolay değil. Batı gibi sivilleri öldürmüyoruz. Ruanda'da Libya'da on binleri yüz binleri öldürdüler. Önce bunların hesabını versinler. Irak'ta on binleri yüz binleri öldürenler bunun hesabını versinler. Türkiye sivilleri öldürmeyi hedef alsaydı, Afrin şu anda çoktan bitmişti.

Siviller arabalara bindirilerek koridordan çıkarılıyor. Benim mahmedim, yere atılan kuranı yerden kaldırırken el yapımı bombayla şehit ediliyor. Mehmedim her türlü hassasiyeti gösteriyor. Biraz uzuyor ama neticesi hayır olacak. Haber geldiği anda önce ben sonra siz beraber gideceğiz. Sanatçılar, sporcular beraber sınıra gidelim diyorlar, inşallah... Şair ne diyor, yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan, yürüyeceksin muhtarlar yürüyecek arkandan.

15 Temmuz gecesi biz milletimize bir çağrı yaptık. Haydi meydanlara dedik. Haydi caddelere dedik ve milyonlar meydanlara döküldü. F-16'lar, helikopterler, tanklar bombaları yağdırırken benim milletim meydanlara, caddelere döküldü. 251 şehidimiz oldu ama bu şehitlerimizle biz ülkemizi kaptırmadık.

Bize akıl verenler bunlarla ülkemizi parçalamak istediler başaramadılar. Şu anda yüzlerce binlerce FETÖ ile ilgili asker elbisesi giymiş hainler içeride.

KUZEY IRAK'I DA TERÖRİSTLERİN BAŞINA YIKACAĞIZ

Güya Afrin şehir merkezinde direniş yapacaklarını söyleyen teröristler biz gelince arkalarına bakmadan kaçtılar. Kendileri kaçarken şehirden çıkmak isteyen sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak amacıyla engelliyorlar. Harekata başladığımız günden beri Afrin şehir merkezinin rejim güçlerine devredilmesi konusu köpürtülmeye devam ediyor. Afrin'e gidecek konvoylar yola bile çıkarıldı. Bu konvoyları içlerindeki sivillere zarar vermeden yollarda imha ettik ve oyunu bozduk. Şimdi de yapacağımız aynısıdır. Afrin'i de teröristlerden temizleyeceğiz, Münbiç'i de temizleyeceğiz, Fırat'ın doğrusunu da Kuzey Irak sınırına kadar temizleyeceğiz. Yakında Kuzey Irak'ı da teröristlerin başına yıkacağız. Biz kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakarız. Önceliğimiz kendi güvenliğimizdir...