Gündem Erdoğan ailesinden Cüceloğlu için taziye mesajı
POLİTİKA

Erdoğan ailesinden Cüceloğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, hayatını kaybeden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Ülkemizin değerli ilim ve düşünce insanlarından psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun vefatı nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Hayata dair hakkaniyetli yaklaşımı, insani duyarlılığı ve müşfik üslubuyla nice gönüller kazanan Doğan Cüceloğlu’nu her zaman iyi bir eğitici, iyi bir hoca ve iyi bir insan olarak hatırlayacağız" denildi.

Haber Merkezi İHA
Doğan Cüceloğlu
Doğan Cüceloğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin değerli ilim ve düşünce insanlarından psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun vefatı nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz.

Hayata dair hakkaniyetli yaklaşımı, insani duyarlılığı ve müşfik üslubuyla nice gönüller kazanan Doğan Cüceloğlu’nu her zaman iyi bir eğitici, iyi bir hoca ve iyi bir insan olarak hatırlayacağız.

Doğan Cüceloğlu Beyefendiye Allah’tan rahmet niyaz ediyor, başta ailesi olmak üzere sevenlerine, okurlarına, eğitim camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz."

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