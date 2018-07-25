Gündem Erdoğan Atanmış olan görevden alınabilir
POLİTİKA

Erdoğan: Atanmış olanlar da görevden alınabilir

Erdoğan: Atanmış olan görevden alınabilir

Başkan Erdoğan, bugün yapılan Başkan Yardımcıları ve Bakan Yardımcıları atamaları ve bundan sonraki süreci değerlendirdi. Başarısızlığın kitaplarında yer almadığının altını çizen Erdoğan, "Her an her şey olabilir, atanmış olan da görevden alınabilir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başkan Erdoğan, atama kararlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, atama kararlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi için Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gidişi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ve Başkan'ın başdanışmanlığı ve bakan yardımcılıkları gibi yerlere yapılan atamaları değerlendiren Erdoğan, önümüzdeki günlerde sürecin devam edeceğine işaret etti.

"Başarısızlık bizim kitabımızda yer almıyor"

  • Yeni atanacak isimlerin kimler olabileceği sorusunu yanıtlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
  • "Biraz merak etmenizde fayda var, çalışıyoruz. Bütün kurum ve kuruluşlara kimleri atayalım diye düşünüyoruz. Birçok arkadaşımızın ismi üzerinde görüş birliğine vardığımız gibi. Kendileriyle görüşmemiz sonucunda da şuraya atayalım dediğimiz insanlar olacaktır."

"Atanmış olan tekrar görevden alınabilir"

"Her an her şey olabilir" diyen Erdoğan, "Bunu bilmeniz lazım. Atanmış olan da tekrar görevden alınabilir. Biz burada başarıyı öncelikli olarak ele alıyoruz. Başarısızlık bizim sistemimizde, kitabımızda yer almıyor" ifadesini kullandı.

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