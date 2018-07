Erdoğan: Atanmış olanlar da görevden alınabilir Erdoğan: Atanmış olan görevden alınabilir Başkan Erdoğan, bugün yapılan Başkan Yardımcıları ve Bakan Yardımcıları atamaları ve bundan sonraki süreci değerlendirdi. Başarısızlığın kitaplarında yer almadığının altını çizen Erdoğan, "Her an her şey olabilir, atanmış olan da görevden alınabilir" dedi.

Haber Merkezi 25 Temmuz 2018, 12:23 Son Güncelleme: 25 Temmuz 2018, 12:32 Yeni Şafak