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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım'a yeni görev sinyali

Erdoğan: Binali Bey'i kenarda bırakamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Binali Bey’le ilgili tasarrufunuz olacak mı?' sorusuna "Binali Bey benim yol arkadaşım, dava arkadaşım. Nerede, nasıl değerlendirme hususu olacaksa bunların da yapı içindeki gelişmelere bakarak değerlendirmeleri yaparız. Ama benim bir dava ve yol arkadaşım olarak bu denli yetişmiş, kaliteli bir arkadaşımızı tabi ki kenarda bırakmak gibi bir şey düşünülemez” ifadeleri ile değerlendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Binali Yıldırım - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek dönüşü uçakta aralarında Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül’ün de bulunduğu gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, röportajında İBB adaylığı için Meclis Başkanlığı'ndan istifa eden Binali Yıldırım'a yeni dönemde görev verilip verilmeyeceği de soruldu.

İşte Erdoğan'ın Binali Yıldırım sorusuna verdiği cevap:

BİNALİ BEY’I KENARDA BIRAKAMAYIZ

Sistemde revizyona ihtiyaç var mı?

Yeni yönetim sistemiyle ilgili çeşitli bilgilerin, yaptığımız istişarelerde ortaya çıkacak düşüncelerin analizini yapmak suretiyle böyle bir şey varsa biz de ileri süreriz. En azından Cumhur İttifakındaki ortağımız Sayın Bahçeli ile bir değerlendirme yaparız. Diğerleri aynı şekilde böyle bir değerlendirmeye girerler mi girmezler mi bilemiyorum. Buna göre de adımlar atabiliriz.

MKYK toplantısı var, parti yönetiminde bir değişiklik için bir olağanüstü kongre kararı çıkar mı?

Asla böyle bir şey söz konusu değil. Sipariş üzerine kongre yapılmaz. Olağanüstü kongreye gidecek şartların oluşması lazım. Bizim böyle bir kongreye gitmemiz için önce ilçe kongrelerinden başlarız, il kongreleri yaparız, ardından da büyük kongreye gideriz.

Binali Bey ile ilgili bir tasarrufunuz olacak mı?

Binali bey benim yol arkadaşım, dava arkadaşım. Nerede, nasıl değerlendirme hususu olacaksa bunların da yapı içindeki gelişmelere bakarak değerlendirmeleri yaparız. Ama benim bir dava ve yol arkadaşım olarak bu denli yetişmiş, kaliteli bir arkadaşımızı tabi ki kenarda bırakmak gibi bir şey düşünülemez.

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