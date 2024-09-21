Erdoğan BM yolunda İsrail’in terör saldırılarına değindi: Dünya Siyonizmi Ortadoğu’da ölüm fırtınası estiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi.

#CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi havalimanında basın açıklaması yapıyor. https://t.co/o3TAT6zh7h — Yeni Şafak (@yenisafak) September 21, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

BM 79. Genel Kurulu) Görüşmelerin ilk gününde, 24 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası finans mimarisi başta olmak üzere küresel yönetişim mekanizmasının reform ihtiyacına dikkat çekeceğim.

"İsrail Gazze'yi Nazi kampına çevirdi"

Özellikle Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı atılabilecek ortak adımlara temas edeceğim.

İsrail, Gazze'yi Nazi kampına çevirdi. İsrail bir kez daha devlet gibi değil, terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor. Dijital saldırıları devreye almış olması bunun açık ifadesidir. Bu saldırının başa bir anlamı da, bizim tüm ikazlarımıza rağmen, Batı'nın desteğiyle Lübnan'a sıçramıştır. Şu anda bölge, açıklanamayacak derecede büyük bir krizle karşı karşıya. Şu an itibariyle, Lübnan bu İsrail'e karşı ne yapabilir. Batılı ülkeler başta olmak üzere, uluslararası toplum İsrail'in bu saldırılarını izlemeyi bırakmalıdır. Lübnan'da düzenlenen saldırı milli teknolojiklerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur.

İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır. Diğer taraftan Lübnan'da düzenlenen saldırı milli teknolojileri sadece savunma alanında değil geniş çerçevede ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Biz de tedbirler almak suretiyle tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.

"Beşar Esad ile görüşme irademizi ortaya koyduk"

Özellikle Türkevi, bu defa çok farklı görüşmelere vesile olacaktır. Bunun için Türkevi'nde yapacağım görüşmeler, inşallah bunların adımlarını attığımız bir merkez haline gelecektir. Suriye'deki gerilimin artık sona erdirilmesi gerektiği, İsrail'in bir devlet terörü estirdiğini açık net ortaya koyacağız. Bunu çok defa söyledik. Ama Batılı ülkeler bunu anlamamakta ısrar ediyor. Suriye topraklarının tamamında huzur ve istikrarın sağlanması için Türkiye ve Suriye'nin birlikte atabileceği adımlar, Suriye dışında milyonlarca insan vatanlarına dönmek için bekliyor. Beşar Esad ile görüşme irademizi ortaya koyduk. Biz şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz. Biz bu beraberliği bir an önce gösterelim istiyoruz.

"Ajandamız dolu dolu gidiyoruz"