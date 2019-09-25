Gündem Erdoğan Boris görüşmesinde Moore sürprizi
POLİTİKA

Erdoğan Boris görüşmesinde Moore sürprizi

BM Genel Kurulu için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. İkilinin buluşmasında sürpriz bir isim de vardı. Türkiye'nin eski İngiltere Büyükelçisi Richard Moore'un Boris Johnson'un yanındaki koltukta yer alması dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Görüşmede Moore Johnson'un sağındaki koltukta yer aldı.
Görüşmede Moore Johnson'un sağındaki koltukta yer aldı.

BM Genel Kurulu için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi ikilinin görüşmesinde sürpriz bir isim de vardı. Görüşmede Boris Johnson'un sağındaki koltukta Türkiye'nin eski İngiltere Büyükelçisi Richard Moore vardı. Moore şu anda İngiliz Milletler Topluluğu Genel Direktörü olarak görev yapıyor.

Yaptığı renkli paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Moore, Türkiye'den ayrıldıktan sonra ülkesine dönmüştü.

Richard Moore, yaptığı bir paylaşımda da şalgam içerken çekilen bir fotoğrafını paylaşmış ve "Türkiye'de 7 yılım geçti ama şalgamı sevemedim. Kusuruma bakmayın" ifadelerini kullanmıştı.

Moore büyükelçilik görevinden sonra İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı (DNSA) olarak çalışmaya başlamış bu görevini ise , 'DNSA'daki işime bugün başlayacağım için çok heyecanlıyım. Türkler gibi söylemek gerekirse "Allah utandırmasın" tweetiyle duyurmuştu.
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