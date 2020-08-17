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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Doğu Akdenizdeki gelişmeleri değerlendirdi
POLİTİKA

Erdoğan, Conte ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü. Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilerek, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar ele alındı.

Haber Merkezi AA
Conte - Erdoğan (Arşiv)
Conte - Erdoğan (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü.

Erdoğan-Conte görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilerek, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar ele alındı.

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