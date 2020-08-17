Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendirdi

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Uzlaşmak için çağırdığı çalışanını darp edip hakaretler savuran patrona dava

İzmir'de faaliyet gösteren B.K.S. Kalıp Makine adlı şirkette çalışan H.A. cenaze izni dolayısıyla tartıştığı patronu tarafından uzlaşmak üzere ofise çağrıldı. Ofiste hakaretlere maruz kalan H.A, patron Gökhan G. ve kardeşi Gökay G. tarafından fiziksel şiddete uğradı. Darp raporu alan mağdur çalışan hukuk mücadelesi başlattı.