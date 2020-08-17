Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü.
Erdoğan-Conte görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilerek, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü.
Erdoğan-Conte görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilerek, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar ele alındı.
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