Gündem Erdoğan ile Ruhani Çankayada bir araya geldi
POLİTİKA

Erdoğan ile Ruhani Çankaya'da bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi görüşmesi sona erdi. Heyetlerin de katıldığı görüşmede, Suriye ve ikili ilişkiler ele alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye ile İran heyetleri arasındaki görüşmeden bir kare.
Türkiye ile İran heyetleri arasındaki görüşmeden bir kare.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi yaptığı görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ndeki baş başa görüşmenin ardından iki ülke heyetlerinin de yer aldığı görüşmeye geçildi.

Heyetler arası görüşme 2 saat sürdü

Basına kapalı yapılan heyetler arası ve baş başa görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

  • Toplantıda Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Erdoğan Putin'le bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından üç lider Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ni gerçekleştirecek.

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