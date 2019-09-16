Erdoğan ile Ruhani Çankaya'da bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi görüşmesi sona erdi. Heyetlerin de katıldığı görüşmede, Suriye ve ikili ilişkiler ele alındı.

Haber Merkezi 16 Eylül 2019, 12:09 Son Güncelleme: 16 Eylül 2019, 14:05 Yeni Şafak