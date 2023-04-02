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Erdoğan ilk sırada

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu’nda çekilen kurada 1. sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. sırada Muharrem İnce, 3. sırada Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Sinan Oğan yer aldı. Milletvekili seçimine ilişkin oy pusulasında yer alacak ittifakların ve siyasi partilerin yerleri 8 Nisan'da belirlenecek.

04:00 . 2/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerleri belirlendi.

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerleri belirlendi.

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlemesi için çekilen kurada 1. sırada Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada İnce, 3. sırada Kılıçdaroğlu, 4. sırada Oğan yer aldı. Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) çekilen kurada, 1. sırada Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3. sırada Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan yer aldı.

SEÇMENLERE İKİ AYRI OY PUSULASI VERİLECEK

14 Mayıs’taki seçimlerde, seçmenlere verilecek iki oy pusulasından biri cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında “Cumhurbaşkanı Adayları” başlığı bulunacak. İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak. Milletvekili seçimine ilişkin oy pusulasında yer alacak ittifakların ve siyasi partilerin yerleri, yine YSK’de yapılacak kura çekimi ile 8 Nisan’da belirlenecek.



#Seçim
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Muharrem İnce
#Sinan Oğan
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