Erdoğan ilk sırada

Türkiye’nin büyük şahlanışın eşiğinde olduğunu söyleyen Erdoğan, “7’li koalisyonlarla bu ülke geçmişte bir yere gidemediyse bilin ki şimdi de bir yere gidemez” dedi. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı adaylığına yapılan itirazlara da tepki gösterdi: Çıkmışlar, ‘Erdoğan aday olamaz.’ Ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu suratlarına vurdu mu? Şimdi ne diyorlar: ‘Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz.’ Yolunuz açık olsun. Bunların demokrasiyle alakası yok.