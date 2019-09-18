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EĞİTİM

Erdoğan: Rektör atama kriterleri değişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan, " Tüm evlatlarımıza eğitim öğretim konusunda en iyi imkanları sağlama konusunda elimizden geleni yaptık. Üniversite sayımız 76'dan 207'ye çıktı. Yüksek Öğretimde öğrenci sayısı da 8 milyona ulaştı. Her ilde üniversite açıldıktan sonra bölgelerdeki başarı oranı da arttı. Üniversitede iyi bir yönetici dört yılda kurumunu çeyrek asır ileriye taşıyabilir" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde, "En büyük adaletsizlik eğitim öğretimdeki adaletsizliktir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Üniversite sayımız 76'dan 207'ye çıktı. Yüksek Öğretimde öğrenci sayısı da 8 milyona ulaştı. Her ilde üniversite açıldıktan sonra bölgelerdeki başarı oranı da arttı. Üniversitede iyi bir yönetici dört yılda kurumunu çeyrek asır ileriye taşıyabilir. Önümüzdeki dönemde rektör kriterlerini çok daha fazla yükseğe çıkaracağız.

1 milyon 613 bin öğrenci burs imkanından faydalanıyor. Harç verildiği zaman kıyamet koparanlar şimdi nerede? Biz bu görevimizi de yerine getirdik.

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