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POLİTİKA

Son dakika haber: Erdoğan, Ruhani ile görüştü

Erdoğan ve Ruhani'den ortak tavır vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle telefonda görüştü. Erdoğan ve Ruhani, İİT'nin İstanbul'daki olağanüstü toplantısının Müslümanların ortak tavır sergilemeleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yeni Şafak
Erdoğan ve Ruhani telefonla görüştü.
Erdoğan ve Ruhani telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze’de Filistinlileri hedef alması neticesinde bölgede yaşanmakta olan gerilim ele alındı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Cuma günü İstanbul’da gerçekleştireceği olağanüstü toplantının Müslümanların ortak tavır sergilemeleri açısından büyük önem taşıdığını belirten iki lider, BM nezdinde de konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

Erdoğan ile Merkel Filistin'i görüştü
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Erdoğan ile Merkel Filistin'i görüştü

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