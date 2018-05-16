Son dakika haber: Erdoğan, Ruhani ile görüştü Erdoğan ve Ruhani'den ortak tavır vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle telefonda görüştü. Erdoğan ve Ruhani, İİT'nin İstanbul'daki olağanüstü toplantısının Müslümanların ortak tavır sergilemeleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

16 Mayıs 2018, 16:29 Son Güncelleme: 16 Mayıs 2018, 18:00 Yeni Şafak