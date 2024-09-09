Erdoğan Savarona'yı gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 aylık kapsamlı bakım, onarım ve tadilat çalışmaları sonucunda yenilenen Savarona Yatı’nı ziyaret etti. Modernize edilen Savarona, aslına sadık kalınarak restore edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, yatın yenilenen bölümlerini detaylı bir şekilde inceledi ve yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yenileme sürecine yakından ilgi gösteren Erdoğan’a, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, "Aslına ve hatırasına sadık kalarak titizlikle modernize ve restore ettiğimiz, Gazi Mustafa Kemal’in emaneti Savarona…" ifadesini kullandı.

80 TON ASBEST TEMİZLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından yürütülen modernizasyon çalışmaları kapsamında Savarona Yatı’ndan 80 ton asbest temizlendi. Ayrıca tekne, makine, seyir ve elektrik sistemleri tamamen yenilendi. İç güverte sacları, yakıt ve su sarnıçları elden geçirilirken, yatın mobilyaları aslına uygun şekilde restore edildi. Savarona, tam yol testlerinde emniyetli bir şekilde 17,2 knot (kts) hıza ulaştı. Yat, 17 Ağustos 2023 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na Devlet Yatı Statüsünde devredilmişti.

1986'da hurdaya çıkarılmıştı

Bugüne kadar inşa edilmiş ve kraliyete ait olmayan en büyük yat olan Savarona, 1931’de Hamburg’da 4 milyon dolara imal edildi. 1938’de Türk hükümetince satın alınan yatta Mustafa Kemal Atatürk, altı hafta boyunca kabine toplantıları düzenleyip yabancı konuklarını ağırladı. 1986’da hurdaya çıkarılan yat adli bir olay sonrası 2013’te Kültür ve Turizm Bakanlığınca alındı, 2019’da Deniz Kuvvetlerine devredildi.

Filistin için Cezayir’le ortak gayret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'de gerçekleştirilen erken seçimlerde oyların yüzde 94,65’ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüşerek tebrik etti. Erdoğan görüşmede, seçim sonuçlarının Cezayir halkının son 5 yılda atılan adımlara verdiği desteğin göstergesi olduğunu, Cezayir’in istikrar ve refahının yeni dönemde daha da güçleneceğini, Türkiye ile Cezayir ilişkilerinin iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına yakışır biçimde her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti. Tebbun’u Türkiye’ye davet eden Erdoğan, Cezayir’in BM Güvenlik Konseyi geçici üyesi olarak Filistin davası için gösterdiği gayreti Türkiye’nin takdir ettiğini ve desteklediğini, İsrail zulmü altındaki mazlum Filistin halkına yönelik saldırıların sona ermesi için iki ülkenin gayretlerinin artarak devam edeceğini ifade etti.







