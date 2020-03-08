Erdoğan Silivri'de konuştu: Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi açılışının ardından çeşitli ziyaretlerde bulunduğu Silivri'de halka hitap etti. Hem Silivri Belediyesini hem de AK Parti Silivri İlçe Teşkilatını ziyaret etme kararı alarak vatandaşlara selam vermek istediğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:

"Lafla olmuyor, imanla oluyor"

"Sizlerle uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece. Ama sizlerle uzun ince gideceğimiz, daha çok gideceğimiz yol var. Malum bu yol sıradan bir yol değil, buradan arabanıza bindiğinizde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden İzmir'e kadar gidebilirsiniz. Biz 'Yol medeniyettir.' dedik, 'Su medeniyettir' dedik, bunları da adım adım gerçekleştiriyoruz. Hani var ya 'Yol onun, varlık onun gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün ayağa kalk Sakarya.' Sakarya'da İstanbul'un suyu var ama aynı zamanda da yolumuz var. Kardeşlerim bu anlattıklarım lafla olmuyor, imanla oluyor. İman varsa, itikat varsa gerisi lafügüzaf."



İHA Silivri'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı ziyaret etti. Erdoğan daha sonra, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Ziyarette Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından otobüsün üzerinden halka seslendi.

Boğaz artık bize yetmiyor. Eğer CHP zihniyeti, zerre kadar çevreye saygınız varsa, bu tankerlerin, bu kuru yük gemilerinin Boğaz'daki kazalarını görmüyor, duymuyor musunuz?

Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'de 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldığını hatırlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz buna 22 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik ve şu andaki hale geldi. Bizden öncekiler Bolu Dağı Tüneli'ne 'Burayı doğal gaz deposu yapalım' diyorlardı. 'Burayı patates deposu yapalım' diyorlardı. Biz de 'Hayır, biz burayı tünel yapacağız' dedik ve Bolu Dağı Tüneli'ni biz yaptık. Biz aşılmaz denilen dağları aştık. Hep söylüyorum ya biz Ferhat'ız, millet olarak Şirin'siniz. Çünkü biz bu millete aşığız. Ferhat nasıl Şirin'e aşıksa, nasıl Ferhat dağları delerken, 'Çoğu gitti, azı kaldı.' diyerek deldiyse biz de 'Çoğu gitti azı kaldı' diyerek bu dağları deldik ve dağlar dümdüz yol oldu. Bundan sonra da böyle gidecek."

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"Şimdi de Kanal İstanbul'u engellemeye çalışıyorlar"

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün İstanbul Boğazı'nda üçüncü bir "altın boynuz" olduğunu ifade eden Erdoğan, CHP'nin bunu engellemeye kalktığını, aynı şekilde Marmaray'ı yaptıklarını ancak CHP'nin onu da engellemek için mahkemeye başvurduğunu söyledi.

Bütün engelleme çabalarına rağmen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü ve Marmaray'ı yaptıklarını aktaran Erdoğan, aynı şekilde Avrasya Tüneli'ni de engellemeye çalıştıklarını ancak buna rağmen Avrasya Tüneli'nin de açılışını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Erdoğan, "Şimdi de Kanal İstanbul'u engellemeye çalışıyorlar. Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız." ifadesini kullandı.

AA AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı ziyaretinde vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çekildi. Erdoğan bir bebeği kucağına alarak sevdi.

"Boğaz artık bize yetmiyor"

Kanal İstanbul ile stratejik bir adım attıklarını aktaran Erdoğan, "Attığımız bu stratejik adımı engellemeye gücünüz yetmeyecektir. Zira Boğaz artık bize yetmiyor. Eğer CHP zihniyeti, zerre kadar çevreye saygınız varsa, bu tankerlerin, bu kuru yük gemilerinin Boğaz'daki kazalarını görmüyor, duymuyor musunuz? İşte biz artık alternatif olarak Kanal İstanbul'u yapıyoruz. Kanal İstanbul ile İstanbul büyük bir imkana, büyük bir güce kavuşacak ve bunu da yapacağız. Bir başka adım daha atıyoruz, CHP isterseniz onu da engellemeye gelin, oraya da bir ziyaret yapın. Ne o? 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü de yapıyoruz. Onun da direkleri yükselmeye başladı. Dünyanın en önemli iki direkt arası açıklığı olan çok ciddi bir asma köprü." şeklinde konuştu.

OYNAT 01:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul en yakın zamanda ihaleye çıkıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, “Kanal İstanbul en yakın zamanda ihaleye çıkıyor. Birileri istemese de Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız” dedi. BiP'te paylaş

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Erdoğan, 18 Mart'ta bu köprüyü ziyaret edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Laf ola beri gele, yok bizde iş var. Biliyorsunuz 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Biz olaya böyle bakıyoruz. Biz bu adımları atarken Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkıyor ve çıkacak. Bunlarla kalmayacağız, bunlar yetmez. Biz artık kendi insansız hava araçlarımızı uçuruyor muyuz? Akıncı'mızı uçuruyor muyuz? İşte İdlib'de bunları gördük mü? Bir zamanlar bunları bize vermiyorlardı. Şimdi biz bunları kendimiz yapar hale geldik. Silahlarımızın enva-i çeşidini de yaptık. Göreve geldiğimde yüzde 20'sini yapıyorduk şimdi yüzde 70'ini yapıyoruz. Nereden nereye geldik. Yeni yeni versiyonlar gündemde, onları da yapacağız. Kendi tankımızı yapmak suretiyle bunlara önemli dersler vereceğiz."

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"Yalova'da AK Parti'li bir arkadaşımız başkan oldu"

Vatandaşlardan bir isteği olduğunu belirten Erdoğan, "Bölmek parçalamak isteyenler, buna gayret edenler var değil mi? Biz her şeyden önce Cumhur İttifakı olarak bir miyiz, onun içinde ne yapacağız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. Öyle bölmek isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Bakın Yalova'da yolsuzluklar almış başını gidiyordu ve CHP'nin bu belediyesinde bakanlığımız hemen takibatını yaptı ve sonra da görevden alınmasına karar verildi. Ardından da yapılan seçimde Yalova'da AK Parti'li bir arkadaşımız belediye başkanı oldu." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, halkın birlik, beraberliği ve gücüyle 2023'e ve 2024'e iyi hazırlanacaklarını dile getirerek, "Çok çalışacağız, kapı kapı dolaşacağız. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ana kademe yan gelip yatarak seçim kazanmak yok, çalışarak var. Cumhurbaşkanlığı nasıl koşuyorsa, arkadaşlarımız nasıl koşuyorsa hep beraber koşacağız ve birlikte zafere ulaşacağız." diye konuştu.