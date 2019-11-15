​Erdoğan-Trump görüşmesinde dikkati çeken kitapçığın içeriği belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen tarihi görüşmede 'Türkiye’nin terörle mücadelesi' isimli bir kitapçık dikkatleri üzerine toplamıştı.

ABD Başkanı Trump, Amerikan heyeti ve senatörlere verilen kitapçıkta Türkiye'nin DEAŞ ve YPG/PKK terör örgütüne karşı verdiği mücadelenin detaylarına ilişkin çok önemli bilgiler yer alıyor.

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DEAŞ'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlar ve örgütün üst düzey isimlerine nasıl darbeler vurulduğunun detaylı olarak anlatıldığı kitapçıkta DEAŞ'la mücadelenin son 3 yıllık serüveni anlatılıyor.

YPG ve PKK ilişkisi detaylı şekilde anlatılıyor

'Türkiye'nin terörle müacadelesi' isimli dosyada ayrıca PKK ile mücadele ve YPG-PKK ilişkisine dair bilgiler kanıtlarıyla veriliyor. YPG elebaşlarından terörist Ferhat Abdi Şahin'in kim olduğu, Suriye Demokratik Güçleri tabelasına sığınan YPG terör örgütünün kurulma ve faaliyet sürecine ilişkin de önemli bilgiler yer alıyor.

Güvenli bölge planında neler var?

Barış Pınarı Harekatı'nın neden başladığı ve Suriye'nin kuzeydoğusunda kurulacak güvenli bölge ile neler planlandığı ise kitapçıkta ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor.