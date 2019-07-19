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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Düzce'deki sel felaketiyle ilgili yetililerden ilgi aldı

Erdoğan: Tüm imkanlar seferber edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce’de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin, Bakan Pakdemirli ve Düzce Valisi Dağlı'dan bilgi aldı. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini belirtti.

Haber Merkezi IHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce’de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Düzce’de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Düzce Valisi Zülkif Dağlı’dan arama ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi.

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