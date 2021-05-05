Erdoğan ve Putin'den 'Sputnik V' görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar, Kovid-19'la mücadelede iş birliği ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan anlaşma kapsamında Rusya'dan Türkiye'ye gönderilecek Sputnik V aşısının sevkiyatının planlanan şekilde gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

Erdoğan, iki ülkenin pek çok alanda tesis ettiği iş birliğine aşı üretiminin de dahil olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanmasında Türk-Rus iş birliğinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yukarı Karabağ konusunda da bölgesel normalleşme ve istikrar sürecinin iyi kullanılması gerektiğini dile getirdi.

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Erdoğan ve Putin'in görüşme trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, bu yıl 13 Ocak, 18 Şubat ve 9 Nisan'da olmak üzere 3 kez telefonda görüştü. İki lider, 10 Mart'ta ise Akkuyu Nükleer Güç Santrali üçüncü güç ünitesinin temel atma törenine video konferansla katıldı.

Bu yılki beşinci görüşmelerini yapan Erdoğan ve Putin, 2020 yılında ise yüz yüze ve telefonda 20'den fazla görüşme gerçekleştirdi.

50 milyon Sputnik aşısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, "Şu an nüfusumuzun 3 katı kadar sözleşmeye bağlı aşı var. 50 milyonu Sputnik. Sputnik’in tedarik planlı birkaç hafta içerisinde netleşmiş olacak" demişti.

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