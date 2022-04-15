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Gündem Erdoğandan BBPye ziyaret
ANKARA

Erdoğan’dan BBP’ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi parti genel merkezinde ziyaret etti. Destici ve parti yönetimi, Erdoğan’ı bina girişinde karşıladı. İki liderin 1 saat süren görüşmesinde güncel meseleler ile 2023 seçimleri ele alındı. Destici, Erdoğan’a, ipek ve üzeri ayetlerle çerçevelenmiş, gümüş sırma ile süslenmiş 150 yıllık tablo hediye etti.

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Osman Özgan Yeni Şafak
Erdoğan’dan BBP’ye ziyaret
Recep Tayyip Erdoğan-Mustafa Destici

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Mustafa Destici’yi ziyaret etti.

Erdoğan’ın günlük programında yer almayan sürpriz ziyaret, BBP Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Destici ve parti yönetimi, Erdoğan’ı Genel Merkez binası önünde karşıladı. İki lider yaklaşık 1 saat görüştü.

2023 SEÇİMLERİ

İki liderin, görüşmede, ekonomik gelişmeler ve Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere güncel meselelerin yanı sıra 2023 Haziran’da yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Bu kapsamda da Cumhur İttifakı’nın atacağı adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

SEÇİM YASASI

Görüşmede, Seçim ve Siyasi Partiler Yasası’nda yapılan değişikliklerin de gündeme geldiği belirtildi. Özellikle seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesiyle ilgili Destici’nin itirazları vardı. İki liderin, konuyla ilgili de görüşlerini aktardığı kaydedildi. Asgari ücret, emeklilerin durumu, hazırlıkları devam eden hal yasasının görüşmedeki diğer başlıklar olduğu belirtildi.

150 YILLIK TABLO HEDİYE ETTİ

Destici, ziyarette Erdoğan’a, Osmanlı dönemi ipek üzeri ayetlerle çerçevelenmiş gümüş sırma el işçiliğiyle Abdulhamid Han tuğraları ve Allah (C.C.) Hz. Muhammed (S.A.V.) yazıları ile süslenmiş 150 yıllık tablo hediye etti.

Zaman zaman bir araya gelen iki liderin son teması geçtiğimiz ekim ayında oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici’yi, 7 Ekim 2021’de AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. Öte yandan, Erdoğan, en son 2018 Mayıs’ta BBP Genel Merkezi’ni ziyaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

4 AYRI KABUL

Ziyaretin ardından Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti. Erdoğan, güven mektubu sunan Tayland Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom, Mali Büyükelçisi Issa Ousmane Coulibaly, Yemen Büyükelçisi Mohamed Saleh Ahmed Turiq ile Yeni Zelanda Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ayrı ayrı kabul etti.

Cumhur İttifakı’nda tereddüt yok

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Cumhur İttifakı’nda tereddüt yok, üç parti devam ediyoruz. Biz bu ittifakın güçlenerek devam etmesinden yanayız. Sağlam bir şekilde Cumhur İttifakı’nın içerisindeyiz. Daha çok mücadele edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti


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