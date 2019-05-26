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POLİTİKA

Erdoğan'dan KKTC Başbakanı ve Başbakan yardımcısına tebrik telefonu

Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ile telefonda konuştu. Görüşmede, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon ile konuşurken. Fotoğraf: Arşiv.
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon ile konuşurken. Fotoğraf: Arşiv.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ile telefonda konuştu.

Erdoğan görüşmede, KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi'nin (HP) koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya varmasının ardından Başbakanlık görevini devralan Ersin Tatar ile KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Kudret Özersay'ı tebrik etti ve başarılar diledi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ile Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan gelişmeler de ele alındı.

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