Gündem Erdoğandan Endonezyalı mevkidaşıyla görüştü
POLİTİKA

Erdoğan ile Endonezyalı mevkidaşı Widodo görüştü

Erdoğan'dan Endonezyalı mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı Widodo ile görüştü. Deprem nedeniyle taziyelerini ileterek, Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezyalı mevkidaşı Widodo
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezyalı mevkidaşı Widodo

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunamide hayatlarını kaybedenler için Endonezyalı mevkidaşına taziyede bulundu.

Endonezyada 1300'e yakın insanın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Endonezyalı kardeşlerinin acılarını paylaştığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu büyük felaket karşısında, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye’nin her türlü yardıma hazır olduğunu da kaydetti.

Endonezya büyük felaketi yaşıyor: Acı fotoğraflar
FOTOĞRAF 20
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Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
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29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi
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29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi
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29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi
Title
29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi
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Endonezya Devlet Başkanı Yardımcısı Yusuf Kalla, ölü sayısının bine ulaşabileceğini söyledi.
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Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
İletişim kesintisi nedeniyle Donggala bölgesinden henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilen haberde, bölgede altyapı ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşandığı kaydedildi.
Title
İletişim kesintisi nedeniyle Donggala bölgesinden henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilen haberde, bölgede altyapı ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşandığı kaydedildi.
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
Dün akşam, bölgede yaşayanlardan gelen bilgilere göre, 29 kişinin kaybolduğu, yaklaşık 17 bin kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.
Title
Dün akşam, bölgede yaşayanlardan gelen bilgilere göre, 29 kişinin kaybolduğu, yaklaşık 17 bin kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.
Title
Dün akşam, bölgede yaşayanlardan gelen bilgilere göre, 29 kişinin kaybolduğu, yaklaşık 17 bin kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.
Title
Dün akşam, bölgede yaşayanlardan gelen bilgilere göre, 29 kişinin kaybolduğu, yaklaşık 17 bin kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.
Title
İletişim kesintisi nedeniyle Donggala bölgesinden henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilen haberde, bölgede altyapı ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşandığı kaydedildi.
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
İletişim kesintisi nedeniyle Donggala bölgesinden henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilen haberde, bölgede altyapı ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşandığı kaydedildi.
Endonezya büyük felaketi yaşıyor: Acı fotoğraflar
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi. 29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi. Endonezya Devlet Başkanı Yardımcısı Yusuf Kalla, ölü sayısının bine ulaşabileceğini söyledi.

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