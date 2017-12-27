Erdoğan’ı Çadlı Türkler karşıladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’den ilk kez bir cumhurbaşkanının ziyaret ettiği, Afrika gezisinin ikinci durağı Çad’da resmi törenle karşılandı. Erdoğan’ı, Encemine Uluslararası Havalimanı’nda, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, Çad Dışişleri Bakanı Muhammed Zene Şerif, üst düzey bürokratlar ile Türkiye’nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen ve öteki ilgililer karşıladı. Çadlı iki kız çocuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a uçaktan inişlerinde birer buket çiçek verdi. Erdoğan ve mevkidaşının, Encemine Uluslararası Havalimanı’ndaki merasim sahasında yerlerini almalarının ardından, iki ülkenin milli marşı çalındı. Erdoğan ve Debi, el sıkışarak, gazetecilere poz verdi.

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GENİŞ HEYET EŞLİK ETTİ

Törende, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır bulundu. Havalimanından çıkışında, Erdoğan’ı, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) organizatörlüğünde ülkedeki Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile “Abeşe” diye de bilinen, tarihi geçmişleri Osmanlı Devleti’nin bölgede hüküm sürdüğü yıllara dayanan Türk kökenli 200 Çadlı selamladı. Erdoğan, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak ve adını haykırarak sevgi gösterisinde bulunan Abeşelere otomobilinin camından el sallayarak karşılık verdi.

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BAYRAKLARLA SÜSLENDİ

Erdoğan’ın gelişi öncesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı güzergahındaki cadde ve yollara iki ülkenin bayrakları asıldı. Ziyaret sebebiyle başkentte geniş emniyet tedbirleri alındı. Çad halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mazlumlara ve Müslümanlara verdiği destekten dolayı Müslümanların lideri olarak görüyor.