Erdoğan’ın aday olmasını sadece Altılı Masa değil Batı da istemiyor: Seçileceğini biliyorlar

"Erdoğan'ın aday olmasını onlar istemiyor ki dünya da istemiyor. Türk milleti haricinde hiç kimse istemiyor. Şu memleketin ana çimentosu haricinde hiç kimse istemiyor. Bence bu kadarı bile yeterli kimin tarafını seçeceğimiz? Öyle bir şey ki bizim içimizdeki o grubun söylediğinin aynısını yurt dışı da söylüyor. Onların yapmış olduğu hareketlerin hepsini yurt dışı da yapıyor. Ve öyle bir grup, iki grup değil. Küresel düzende, içlerinde bir umudu kırılmayan, hala yani bir bizden umutlu çok büyük bir çevre var onlar duruyor. Zamanını bekliyor. O da niye? 15 seçim kazanmış nasıl olsa jübilesini yapmadan 16. seçimi de kazanacak diye esasında. Hepsi bunu bildikleri için bu kadar hırçınlaşıyorlar. Yoksa madem ki siz kazanacaksınız, hangi adayın olduğunu sizin için ne önemi var? Üstelik Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar var. O konu çok açık zaten. Yani bundan sonra neden böyle tekrar tekrar ısıtıyorlar? Hani şey oluyor ya böyle bir çağresizlik içerisinde kalırsın da umut olabilecek her şeye sarılırsın"