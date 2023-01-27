Erdoğan’ın aday olmasını sadece Altılı Masa değil Batı da istemiyor: Seçileceğini biliyorlar
Altılı Masa liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs seçimlerinde aday olamayacağını savunan bir bildiri yayınladı. Yayınlanan bildiride, "TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir" ifadeleri kullanıldı. TVNET ekranlarında yayınlanan Hafıza programında konuşan Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak muhalefetin açıklamalarına yönelik, "Madem kazanacaksınız adayın ne önemi vardı. Sadece onlar değil Batı da istemiyor. Onlar da biliyor 15 seçim kazanmış, jübilesini yapmadan 16. seçimi de kazanacak" dedi.
10:37 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak altılı masanın iddialarını değerlendirdi
Altılı masa 9 saat süren 11.toplantısında cumhurbaşkanı adayına ilişkin bir karar açıklamadı. Toplantı sonrası yayınlanan bildiride Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamayacağını savundular. Yayınlanan bildiri sonrası daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği,
"Erdoğan’ın 3. kez aday olmasıyla ilgili bir tartışma başlatmayacağım. İstiyorsa buyursun aday olsun. Bu tartışmalar artık geride kalmalı"
sözleri gündem oldu. TVNET'te yayınlanan Hafıza programında ise konuya ilişkin Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak,
"O grubun söylediğinin aynısını yurt dışı da söylüyor. Onların yapmış olduğu hareketlerin hepsini yurt dışı da yapıyor"
ifadelerini kullandı.
'MADEM KAZANCAKSINIZ ADAYIN NE ÖNEMİ VAR'
Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik konuya ilişkin,
"Dediler ki Erdoğan aday olamaz. Yani hem bir taraftan çok iddialılar hem de Erdoğan'ın aday olmasından korkuyorlar. Niye istemiyorlar Erdoğan'ın aday olmasını?"
sorusuna cevap olarak Stratejist Kaynak,
"Erdoğan'ın aday olmasını onlar istemiyor ki dünya da istemiyor. Türk milleti haricinde hiç kimse istemiyor. Şu memleketin ana çimentosu haricinde hiç kimse istemiyor. Bence bu kadarı bile yeterli kimin tarafını seçeceğimiz? Öyle bir şey ki bizim içimizdeki o grubun söylediğinin aynısını yurt dışı da söylüyor. Onların yapmış olduğu hareketlerin hepsini yurt dışı da yapıyor. Ve öyle bir grup, iki grup değil. Küresel düzende, içlerinde bir umudu kırılmayan, hala yani bir bizden umutlu çok büyük bir çevre var onlar duruyor. Zamanını bekliyor. O da niye? 15 seçim kazanmış nasıl olsa jübilesini yapmadan 16. seçimi de kazanacak diye esasında. Hepsi bunu bildikleri için bu kadar hırçınlaşıyorlar. Yoksa madem ki siz kazanacaksınız, hangi adayın olduğunu sizin için ne önemi var? Üstelik Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar var. O konu çok açık zaten. Yani bundan sonra neden böyle tekrar tekrar ısıtıyorlar? Hani şey oluyor ya böyle bir çağresizlik içerisinde kalırsın da umut olabilecek her şeye sarılırsın"
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