Gündem Erdoğanın Anayasa hamlesi ile CHPde yüzler düştü Engin Özkoç derin düşüncelere daldı
POLİTİKA

Erdoğan'ın Anayasa hamlesi ile CHP'de yüzler düştü: Engin Özkoç derin düşüncelere daldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının ardından yaptığı konuşmada "Eğer samimiysen gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinden sağlayalım" dedi. Partisinin grup toplantısının ardından TBMM'den ayrılmak üzere arabasına giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. CHP kanadından Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu konuya ilişkin çelişkili ifadeler verirken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un yüz ifadesi ise kameralara yansıdı.

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Emre Ün Yeni Şafak
Erdoğanın Anayasa hamlesi ile CHPde yüzler düştü: Engin Özkoç derin düşüncelere daldı
TBMM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin haftalık olağan grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile alakalı yasa teklifine cevap verirken, konuyu anayasal güvence altına almayı teklif etti. Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan Erdoğan, "Adamsan başörtüsü meselesini Anayasa ile çözelim" dedi.

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Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından destek vermeyeceklerini açıklarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise destek vereceklerini beyan etti . Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu durumu, "Olacağı buydu dürüst değil" bunlar şeklinde yorumladı.

ÖZKOÇ'UN YÜZ İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelişmelerin ardından TBMM'den ayrılmak üzere arabasına giderken vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan'ın fotoğraf çekimi esnasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un yüz ifadesi ise kameralara yansıdı.

Engin Özkoç
Engin Özkoç
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