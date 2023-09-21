Erdoğan'ın mesajını aldılar

Erdoğan’ın BM'deki her sözü dünyada yankı buldu. Dünya medyası Erdoğan’ın sözlerine sayfalarında yer verdi. France 24, Erdoğan'ın İslamofobi uyarısını öne çıkararak “Erdoğan, Batılı ülkelerin İslamofobi de dahil olmak üzere bir ırkçılık salgınıyla karşı karşıya olduğunu söyledi” ifadesine yer verildi. Londra merkezli Middle East Eye Erdoğan, Güvenlik Konseyi'nin eksikliklerine gönderme yaparak “Dünya beşten büyüktür, sloganını tekrarladı” dedi. Washington Examiner “Türk lider Erdoğan BM Güvenlik Konseyi'nin boyutunu eleştirerek ‘Dünya beşten büyüktür’ dedi” başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. National haberinde “Azerbaycan'ın sadık bir destekçisi olan Türk lider, eski Sovyet Cumhuriyeti’nin egemen topraklarını koruma hakkını vurguladı” ifadelerine yer verdi.

KIBRIS MESELESİ ÖNE ÇIKTI

Hindistan merkezli NDTV “Türk lider, dünya liderlerine hitaben yaptığı konuşmada Keşmir meselesine değindi” dedi. Yunan basını ise Erdoğan'ın KKTC çağrısını öne çıkardı. Kathimerini “Erdoğan uluslararası topluma Kıbrıs Türk varlığını tanıma çağrısında bulundu” başlığını attı. İsrail basınının gündeminde ise Netanyahu görüşmesi vardı. Haretz, “Türkiye iki ülke arasındaki normalleşme çabalarına

olumlu bakıyor” ifadelerini kullandı.

İlham Aliyev.

Birliğimizi yeni zirvelere taşıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BM 78. Genel Kurulu’ndaki hitabında Azerbaycan’a desteğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Aliyev, X hesabından yaptığı paylaşımda “BM Genel Kurulu’ndaki hitabınızda Azerbaycan’a verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türkiye Azerbaycan’ın yanındadır ve hak davamıza destek veriyor. Azerbaycan ve Türkiye iyi günde de kederli anlarda da daima birliktedir. Uluslararası kuruluşlarda her zaman birbirimizin haklı tutumlarını savunuyoruz. Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimiz stratejik müttefiklik seviyesine yükseldi. Siz de ben de Azerbaycan’ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev’in kardeşliğimizin sembolü olan ‘tek millet, iki devlet’ sözlerini daima hatırlayarak Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sarsılmaz birliği yeni zirvelere taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

ENERJİDE ORTAK ÇALIŞMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York’ta programına devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin, heyet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resepsiyona katılan Erdoğan sonrasında liderlerle ikili görüşmeler yaptı.

Erdoğan ilk olarak Türkevi’nde İtalya Başbakanı Georgia Meloni’yi kabul etti. Yaklaşık 40 dakika süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

TİCARET HACMİNİ ARTIRALIM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kabulde, iki ülke ilişkileri başta olmak üzere Türkiye’nin AB üyelik süreci, bölgesel meseleler, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın seyri, Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi’nin geleceği ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması amacıyla Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi ile İş Forumu toplantılarının en kısa sürede yapılması gerektiğini ifade etti.

Georgia Meloni (solda)

BÖLGESEL MESELELER GÖRÜŞÜLDÜ

Erdoğan, daha sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu kabul etti. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkevi’nde gerçekleştirilen, uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı kabulde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeler görüşüldü.

BARIŞ İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞILMALI

Kabulde, Erdoğan, Türkiye’nin İsrail ile enerji, teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yapabileceğini belirterek, barışın egemen olduğu bir dünya için hep birlikte çalışılması gerektiğini söyledi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Atina ile 'olumlu hava' mutabakatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i kabul etti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Miçotakis, Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Yorgo Gerapetritis’in de katılımıyla bir araya geldi. İki lider, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit etti. Liderler, Dışişleri Bakanlarının 5 Eylül’de Ankara’da gerçekleştirdikleri toplantıda mutabık kalınan, iki ülke arasındaki temaslara ilişkin aşağıda kayıtlı unsurları da içeren yol haritası ve zaman çizelgesini de teyit etti. Buna göre siyasi diyalog ve pozitif gündemden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılarının Ekim ortasındaki toplantıları; Kasım ayındaki Güven Arttırıcı Önlemler toplantıları ve 7 Aralık’ta Selanik’te düzenlenecek Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısı hayata geçirilecek. Göç konusunun her iki ülke için ortak bir sınama olduğu bilinciyle bu meselenin ele alınması için birlikte çalışma konusunda da anlaşma sağlandığı belirtilen açıklamada, “Dışişleri Bakanları, üzerinde mutabık kalınan yol haritasının ileriye götürülmesi amacıyla çalışma ve eş güdümü sürdürmekle görevlendirildiler” denildi.

Kudüs’e gidecek

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, iki liderin yakın zamanda birbirlerinin ülkelerini ziyaret etme konusunda mutabakata vardığını belirtti. İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki ay Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümününde Kudüs’te Mescid-i Aksa’yı ziyaret edebileceği iddiasında bulundu.















