Gündem Erdoğanın Rusya ziyareti programı belli oldu
POLİTİKA

Erdoğan'ın Rusya ziyareti programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya'ya yapacağı günübirlik ziyaret sırasında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Erdoğan, MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına da katılacak.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Vladimir Putin
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Vladimir Putin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya Federasyonu'na günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için 27 Ağustos'ta Rusya'ya gidecek.

Ziyaret kapsamında Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Erdoğan ve Putin heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek.

Erdoğan, alanında dünyanın önde gelen etkinliklerinden olan MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına da katılacak.

Temaslar sırasında Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

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