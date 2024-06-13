Erdoğan’ın yanında ve arkasındayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şartlar ne olursa olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında ve arkasında olacaklarını söyledi. AK Parti ile CHP arasında ittifakın MHP’nin samimi dileği olduğunu belirten Bahçeli, “Cumhur İttifakı’ndan tavizimiz, geri dönüşümüz, yarı yolda bırakmamız, ilkelerinden ve hedeflerinden cayma göstermemiz mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da şartlar ne olursa sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalınız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir” dedi.

NORMALLEŞMEDEN RAHATSIZ DEĞİLİZ

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından siyasi partiler arasında normalleşme ve yumuşama arayışlarının temel alınarak çok bilinmeyenli yeni bir denklemin kurulmak istendiğinin gözlemlendiğini belirtti. Her şeyin milletin huzurunda gerçekleştiğini kaydeden Bahçeli, "MHP, iyi niyetli, yapıcı, yol açıcı, millet ve ülke lehine olduktan sonra söz konusu munzam ve muhassıl diyalogları kuşkusuz makul ve mantıklı değerlendirmekten en ufak rahatsızlık duymayacaktır" ifadelerini kullandı.

DURUŞMADA HAZIR OLACAĞIZ

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin, 1 Temmuz'daki duruşmada MHP'nin hazır bulunacağını bildiren Bahçeli, “İddianamesi hazırlanan bir cinayet davası üzerinden de milliyetçi-ülkücü harekete yönelik itibar suikastının yaygınlaşması, bu suikasta refakat eden kimi isimlerin sürekli parlatılması, dahası kapı kapı gezdirilmesi, ekran ekran dolaştırılması, bir hak ve hukuk arayışından öte iç huzur ve barış ortamını zehirlemeye tam teşebbüstür" dedi.

Her türlü fedakârlığı göze alırız

Sevdalarının Türkiye, mensubiyet onurlarının da büyük Türk milleti olduğunu kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti: "Bu kapsamda siparişi yapılan normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet MHP bariyer olarak telakki ve tarif ediliyorsa, bu konuda da geniş bir ittifak husule gelmişse, bize düşen sorumluluk ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakarlığı göze almak, gereğini ise gönül huzuruyla yapmaktır. AK Parti içindeki gayrı memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği MHP'nin samimi dileği ve temennisidir. Buna rağmen Cumhur İttifakı'na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek, TBMM'de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir."







