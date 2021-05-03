Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Eren Cudi-Besta operasyonunda PKKnın 19 sığınağı yerle bir
ŞIRNAK

'Eren Cudi-Besta operasyonu'nda PKK'nın 19 sığınağı yerle bir

Şırnak’ta 2 bin 280 personelin katıldığı "Eren Cudi-Besta" operasyonunda tespit edilen 19 sığınak imha edildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Eren Cudi-Besta operasyonunda PKKnın 19 sığınağı yerle bir
Sığınaklarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları ile eş zamanlı Şırnak'ta gerçekleştirilen Eren Cudi-Besta operasyonu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan 126 operasyonel timinin bulunduğu 2 bin 280 personel görev aldı.

Eren Cudi Besta Operasyonu kapsamında Şırnak kırsalında tespit edilen 19 sığınakta; 4 EYP, 17 piyade tüfeği, 1 makineli tüfek, 2 el bombası, 1 jeneratör, 4 akü, 2 havan mühimmatı, 1 roketatar mühimmatı, 5 elektrikli fünye ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirilirken, sığınakların imha edildiği belirtildi.

7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada ele geçirilen silah ve mühimmatlar paylaşıldı
OYNAT 01:12
7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada ele geçirilen silah ve mühimmatlar paylaşıldı
Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında 7 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği mağarada, ele geçirilen silah ve mühimmat görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

Şırnak ve Hakkari'de Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başlatıldı
GÜNDEM
Şırnak ve Hakkari'de Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başlatıldı

Dışarıda Pençe içeride Eren
GÜNDEM
Dışarıda Pençe içeride Eren

'Pençe' ve 'Eren' operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik
GÜNDEM
'Pençe' ve 'Eren' operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta askeri hareketlilik
Abone Ol Google News
Dünya basınının iki yüzlülüğü

Dünya basınının iki yüzlülüğü

Söz konusu Türkiye olunca tüm hikaye değişiyor.
Kadıköyde 11ler belli oldu

Kadıköy'de 11'ler belli oldu

Fenerbahçe-Erzurumspor maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Tedbirler tabloya yansıdı

​Vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor.

Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.
Futbolcuları<br>için oruç tutuyor

Futbolcuları
için oruç tutuyor

İtalyan kondisyoner, Beşiktaş'ın gizli kahramanı.

İhracata rekor kırdıran ülkeler

İhracata rekor kırdıran ülkeler

Türkiye adım adım 200 milyar dolara koşuyor.

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Anastasiadis'a tepki

​Bakan Koca konuşuyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.