Gündem Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan Operasyonu başlatıldı
BATMAN

Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Batman'da Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan Operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

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Haber Merkezi İHA
Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan Operasyonu başlatıldı
Operasyonda, 93 operasyonel timdeki bin 440 personel görev alıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, halen kış üstlenmesindeki teröristleri "ara-bul- yok et" taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, başlatılan operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 93 operasyonel timdeki bin 440 personelin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonlarının halkın desteği ile "inançlı ve kararlı" bir şekilde başarı ile devam ettiği kaydedildi.

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