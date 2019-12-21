Gündem Erenin katilinin cenazesinde
POLİTİKA

Eren’in katilinin cenazesinde

Diyarbakır’ın Sur Belediye Başkanı HDP’li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesi, terör örgütü propagandası yapmak ve teröristlerden talimat almak suçlamasıyla gözaltına alındı. Buluttekin’in Trabzon Maçka’da 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit eden teröristlerden ‘Zeynel’ kod adlı Mehmet Yakışır’ın cenazesine katıldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmetçik tarafından öldürülen teröristin cenazesinde Filiz Buluttekin'de yer almış.
Mehmetçik tarafından öldürülen teröristin cenazesinde Filiz Buluttekin'de yer almış.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen farklı terör soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, HDP’li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ve iki belediye meclis üyesi gözaltına alındı. PKK’lı teröristlerin cenazelerine ve terör örgütü propagandasına dönüşen eylemlere katılmak, teröristlerden talimat almak ve KHK kapsamında kapatılan derneğe üye olmakla suçlanan Buluttekin’in, Trabzon Maçka’da 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit eden kırmızı listedeki PKK’lı terörist “Zeynel” kod adlı Mehmet Yakışır’ın cenazesine katıldığı tespit edildi.

Filiz Buluttekin

Yine PKK cenazesi yine HDP’li vekil
GÜNDEM
Yine PKK cenazesi yine HDP’li vekil

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  • Şehit Eren Bülbül
  • Hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak” suçlarından başlatılan soruşturmalar devam eden Buluttekin’e daha önce 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nce HDP İl Başkanlığı binasındaki bir konuşması sebebiyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 10 ay hapis cezası verilmişti. Soruşturmada gizli tanık “Firar”, HDP’li Buluttekin’in KCK’nın kadın yapılanmasının uzantısı olan TJA’da faaliyet yürüttüğünü ileri sürdü. Emniyete götürülen HDP’lilerin sorgusu sürüyor.

PKK'lı teröristin cenazesine 2 HDP'li vekil katıldı
OYNAT 00:47
PKK'lı teröristin cenazesine 2 HDP'li vekil katıldı
Diyarbakır'ın, operasyonların tamamlandığı ancak sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur İlçesi'ndeki çatışmada öldürülen, terör örgütü PKK'nın sözde Sur sorumlusu 'Çiyager' kod adlı Cihat Türkan, Batman'da toprağa verildi. Cenaze törenine HDP'li Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan ile Siirt Milletvekili Besime Konca da katıldı.


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Meteoroloji'den kritik uyarı: Gece ve sabah saatlerine dikkat
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Türkiye, Diyarbakır annelerini yalnız bırakmadı: Destek oldukça daha da güçleniyoruz
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Türkiye, Diyarbakır annelerini yalnız bırakmadı: Destek oldukça daha da güçleniyoruz

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. Tek arzuları kendilerinden koparılan evlatlarına kavuşmak olan aileleri aralarında siyasetçi, sanatçı, gazeteci, yazar, sporcu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, şehit ailesi ve gazilerin de bulunduğu toplumun her kesiminden çok sayıda kişi ziyaret etti. Annelerden Süheyla Demir "Destek oldukça daha da güçleniyoruz. İstiyoruz ki herkes destek versin, evlatlarımızı o zalimlerin elinden hep birlikte alalım" dedi. Songül Altıntaş"El birliğiyle bu işi çözeceğiz. PKK'yı bitireceğiz, evlatlarımızı alacağız" diye konuştu. Baba Süleyman Aydın "Bize destek veren Türkiye halkına çok teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Mersin’de balina kusmuğu operasyonu: Değeri 2 milyon 570 bin TL
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Mersin’de balina kusmuğu operasyonu: Değeri 2 milyon 570 bin TL

Mersin’de jandarma ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada 44 kilo 320 gram ambergris (balina kusmuğu) ele geçirdi. 2 milyon 570 bin lira piyasa değeri olan maddeyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzeme Mersin Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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