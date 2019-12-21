Eren’in katilinin cenazesinde

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen farklı terör soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, HDP’li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ve iki belediye meclis üyesi gözaltına alındı. PKK’lı teröristlerin cenazelerine ve terör örgütü propagandasına dönüşen eylemlere katılmak, teröristlerden talimat almak ve KHK kapsamında kapatılan derneğe üye olmakla suçlanan Buluttekin’in, Trabzon Maçka’da 15 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit eden kırmızı listedeki PKK’lı terörist “Zeynel” kod adlı Mehmet Yakışır’ın cenazesine katıldığı tespit edildi.
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- Hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak” suçlarından başlatılan soruşturmalar devam eden Buluttekin’e daha önce 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nce HDP İl Başkanlığı binasındaki bir konuşması sebebiyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 10 ay hapis cezası verilmişti. Soruşturmada gizli tanık “Firar”, HDP’li Buluttekin’in KCK’nın kadın yapılanmasının uzantısı olan TJA’da faaliyet yürüttüğünü ileri sürdü. Emniyete götürülen HDP’lilerin sorgusu sürüyor.