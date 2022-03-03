Ergani Belediyesi 'nin yeni araçları tanıtıldı

Diyarbakır valisi ve büyük şehir belediye başkan vekili Münir Karaloğlu yaptığı konuşmada”Büyükşehir Belediyesi olarak Ergani’de önemli çalışmalarımız var. Geçen sene en çok kırsal yol yaptığımız ilçelerimizden biridir. 125 kilometre asfalt yol yaptık. İçme suyunda sorunlarımız vardı. Onlar büyük oranda çözüldü. Ergani’de Millet Bahçesi Projemiz tamamlandı. Bilgi evlerinin de olduğu sosyal donatıların da olduğu çok güzel bir millet bahçesi projemiz bitti. Şu anda ihale aşamasında inşallah yakın zamanda onun ihalesini de yapmış olacağız. İş makinelerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum dedi.ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan hizmet araçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada “Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sağlamak amacıyla Ergani Belediyesi Araç Filomuzu güçlendirdik.

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Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı birimlerde kullanılmak üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından filomuza eklenen 3 Adet Kamyon ve 1 adet Hidromek Kazıcı Yükleyici Kepçe Aracının belediyemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz

3 milyon 800 bin liralık maliyet ile 3 adet kamyon, 1 adet JCB iş makinesini ilçemize hizmet etmek üzere belediyemiz araç filosuna kazandırdık. Gelişen ilçemizin ihtiyaçlarını öngörerek geçen sene Eylül ayında talep ettiğimiz, güncel maliyeti: 6milyon 800 bin liralık 3 kamyon ve 1 adet JCB iş makinesinin alımı ile Belediyemizi 3 milyon liralık maliyetten kurtarmış olduk.” Dedi.