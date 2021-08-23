Ergani'de aşure geleneği

Pandemi nedeniyle sosyal mesafeli ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleşen aşure dağıtımında Kaymakam Öztürk, Muharrem Ayı’nın birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini vurgulayarak, “Muharrem ayı duygusunu ilçemizde yaşatmak için aşurelerimizi vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz mübarek Muharrem Ayı’nın insanlığa huzur, barış, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyorum.”dedi.
Kaymakam Öztürk, kurulan aşure stantlarında kepçeyi eline alarak vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Vatandaşlar etkinlik dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirerek, Kaymakam Öztürk’e teşekkür etti.