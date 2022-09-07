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Erganili Kadınlara özel gezi turu

Ergani Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü “Ergani’nin Gelişen Kadınları Projesi” kapsamında 160 kadını Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay kültür gezisine gönderdi.

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Haber Merkezi Diğer
Erganili Kadınlara özel gezi turu
​Erganili Kadınlara özel gezi turu

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan’ın talimatı ile hayata geçirilen sosyal ve kültürel projeler kapsamında Ergani Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen, il dışına çıkma imkanı olmayan 160 kadına farklı tarihi, turistik ve doğal güzellikleri keşfetme ve tanıma imkanı sağlandı. Üç gün süren Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay gezisindeki amaç, il dışına çıkma imkanı bulamayan Erganili kadınların kültürel açıdan gelişmesinin yanı sıra sosyal bir aktivitenin içerisinde bulunması ve etkileşimini devam ettirmesi.

Ergani kaymakamı ve belediye başkan vekili Ahmet Karaaslan’ergani belediyesi daha önce de çok sayıda öksüz-yetim öğrenci için il kültür gezisi düzenlenleyerek yetim ve öksüz çocuklarımızı sevindirdik bu sefer daha önce ilçe dışına çıkma imkanı olmayan 160 kadını sosyal belediyecilik anlayışı ile Şanlıurfa, Gaziantep ve hatay ‘a gezi düzenledik dedi.

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