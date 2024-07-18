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Ergenekon en kapsamlı kumpas!

Yargıtay’da görülen “Ergenekon'da kumpas” davasının gerekçeli kararı açıklandı.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:21 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 26 Haziran'da, “Ergenekon”a bakan eski hakimler Hasan Hüseyin Özese, Fatih Mehmet Uslu, Nihat Topal ve Hüsnü Çalmuk'a, “zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma” ve “terör örgütünün faaliyeti kapsamında zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından mahkumiyete ilişkin kararının gerekçesinin yazımını tamamladı. Kararda, “Ergenekon, Türkiye'nin yakın tarihinde çok önemli siyasi, sosyolojik etkileri olmuş bir soruşturma ve dava sürecinin adı, içerisinde barındırdığı büyük hukuksuzluklar boyutuyla FETÖ'nün Türkiye'de polis, yargı ve medya gücünü topyekun kullanarak gerçekleştirdiği en kapsamlı kumpas operasyonu olduğu belirtilmektedir” denildi.



#Dava
#Mahkeme
#Yargıtay
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