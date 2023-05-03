Erguvan Evleri’nde tapu teslim zamanı

14 Mayıs seçimleri için sahada çalışmalarını sürdüren AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Mustafa Demir, Yeni Şafak’a konuştu. Muhabirimiz ile metrobüse binen Demir, burada hem seçim çalışmalarını hem de İstanbul’un yaşadığı sorunları ve çözüm yollarını anlattı. Metrobüse binen vatandaşlarla da sohbet etti. 20 yıldır aktif siyaset yaptığını ve 15’inci seçim sürecini yaşadığını belirten Mustafa Demir, diğer seçimlere kıyasla bu kez sahanın oldukça hareketli ve olumlu olduğunu söyledi. "Halk ekonomik sıkıntıları Erdoğan’ın çözebileceğini biliyor" diyen Demir, "Belki de bizim beklediğimizde çok daha yüksek bir netice alacağız” dedi.