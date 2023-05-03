Erguvan Evleri’nde tapu teslim zamanı

Üsküdar Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği.
Üsküdar’da “Büyük Dönüşüm” sloganıyla depreme dayanıksız binaların yıkımıyla gerçekleştirilen kentsel dönüşüm faaliyetleri başladı. Üsküdar Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde geliştirilen ve kısa sürede tamamlanan Erguvan Evleri projesinde teslim aşamasına gelindi. Tamamlanan projenin tapuları hak sahipleriyle buluşturuldu. Erguvan Evleri'ndeki hak sahiplerine tapuları teslim edildiği programda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan acı kayıpları hatırlatarak, kentsel dönüşüm çalışmalarında bir gün bile kaybedilmemesi gerektiğini söyledi. Türkmen, Erguvan Evleri'nin bölgedeki en güzel kentsel dönüşüm çalışmalarından biri olduğunu dile getirerek, alandaki hukuki sıkıntıların belediye ve hak sahipleri arasında kurulan iş birliğiyle çözüme ulaştığını kaydetti.