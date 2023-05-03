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Erguvan Evleri’nde tapu teslim zamanı

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde geliştirilen ve kısa sürede tamamlanan Erguvan Evleri projesinde teslim aşamasına gelindi.

04:00 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Üsküdar Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği.

Üsküdar Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği.

Üsküdar’da “Büyük Dönüşüm” sloganıyla depreme dayanıksız binaların yıkımıyla gerçekleştirilen kentsel dönüşüm faaliyetleri başladı. Üsküdar Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde geliştirilen ve kısa sürede tamamlanan Erguvan Evleri projesinde teslim aşamasına gelindi. Tamamlanan projenin tapuları hak sahipleriyle buluşturuldu. Erguvan Evleri'ndeki hak sahiplerine tapuları teslim edildiği programda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan acı kayıpları hatırlatarak, kentsel dönüşüm çalışmalarında bir gün bile kaybedilmemesi gerektiğini söyledi. Türkmen, Erguvan Evleri'nin bölgedeki en güzel kentsel dönüşüm çalışmalarından biri olduğunu dile getirerek, alandaki hukuki sıkıntıların belediye ve hak sahipleri arasında kurulan iş birliğiyle çözüme ulaştığını kaydetti.


AK Parti'li Demir: İnsanlar ekonomik sıkıntıları “Çözerse Erdoğan çözer” diyor
AK Parti'li Demir: İnsanlar ekonomik sıkıntıları “Çözerse Erdoğan çözer” diyor

14 Mayıs seçimleri için sahada çalışmalarını sürdüren AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Mustafa Demir, Yeni Şafak’a konuştu. Muhabirimiz ile metrobüse binen Demir, burada hem seçim çalışmalarını hem de İstanbul’un yaşadığı sorunları ve çözüm yollarını anlattı. Metrobüse binen vatandaşlarla da sohbet etti. 20 yıldır aktif siyaset yaptığını ve 15’inci seçim sürecini yaşadığını belirten Mustafa Demir, diğer seçimlere kıyasla bu kez sahanın oldukça hareketli ve olumlu olduğunu söyledi. "Halk ekonomik sıkıntıları Erdoğan’ın çözebileceğini biliyor" diyen Demir, "Belki de bizim beklediğimizde çok daha yüksek bir netice alacağız” dedi.


#Üsküdar Belediyesi
#Kentsel Dönüşüm
#Erguvan Evler
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