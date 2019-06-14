Gündem Erik çekirdeği dayağına tahliye
İSTANBUL

​​​Erik çekirdeği dayağına tahliye

Erik çekirdeği dayağına tahliye

Tuzla'da, yediği eriğin çekirdeğini otomobiline attığı iddiasıyla küçük bir çocuğu feci biçimde döven Ufuk Özüdoğru, ilk celsede tahliye edildi.

Haber Merkezi DHA
​​​Erik çekirdeği atan çocuğu feci şekilde dövme anı
​​​Erik çekirdeği atan çocuğu feci şekilde dövme anı

İstanbul Tuzla’da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 11 yaşındaki çocuğu feci şekilde dövdüğü iddiasıyla tutuklanan ve 15 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Ufuk Özüdoğru ilk celsede tahliye edildi.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE

Tuzla'da aracına erik çekirdeği atan 12 yaşındaki M.Y.K.'yı darp eden Ufuk Özüdoğru çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.

Hakkında "Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğun basit yaralanması" suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Ufuk Özüdoğru, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi.

Tuzla'daki 'erik çekirdeği' dayağı: 15 yıl hapsi istendi
GÜNDEM
Tuzla'daki 'erik çekirdeği' dayağı: 15 yıl hapsi istendi
Göreceğiz

Göreceğiz

​Trump, körfezdeki tankerlere İran'ın saldırdığını öne sürdü.
Son kez 3 aylık tatile çıktılar

Son kez 3 aylık tatile çıktılar

​18 milyon öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Karnen geldisen niye gelmedin...

'Karnen geldi
sen niye gelmedin...'

​Şehit Eren Bülbül anısına düzenlenen karne boğazları düğümledi.
Erik çekirdeği<br>dayağına tahliye

Erik çekirdeği
dayağına tahliye

Çocuğu feci şekilde dövmüştü, ilk duruşmada çıktı.
Müslümanlar tedirgin

Müslümanlar tedirgin

Almanya'da saldırılar gün geçtikçe artıyor.
12 gün<br>sonra çekiliyor

12 gün
sonra çekiliyor

​6 bin 300 konuta 300 bin kişi başvuruda bulundu.
17 uçak için çağrı

17 uçak için çağrı

Sahipleri tarafından alınmaz ise ihaleyle satılacak.
Direnişin sembolü

Direnişin sembolü

Suriye Genç Milli Takımı eski kalecisi idi.

Polis Akademisi davasında karar

Polis Akademisi davasında karar

Sınav sorularını sızdıran FETÖ'cülere ceza yağdı.
Bab-ı Ali'yi <br>sırtında taşıdı

Bab-ı Ali'yi
sırtında taşıdı

​Yaşar Kemal, Rıfat Ilgaz, Necip Fazıl Kısakürek'i bir de ondan dinleyin.
120 bin<br>dönümü vurdu

120 bin
dönümü vurdu

100 milyon liralık zarar tespit edildi.
Çok az kaldı

Çok az kaldı

Çamlıca TV kulesi inşaatında sona yaklaşıldı.
İşkenceden de<br> yargılanacaklar

İşkenceden de
yargılanacaklar

FETÖ ile mücadelede Ankara'da bir ilk.
20 bin TL'yi aşıyor

20 bin TL'yi aşıyor

Otomobil sahibi yapacak iki büyük indirim avantajı
40 dakikaya inecek

40 dakikaya inecek

​İki ili birbirine bağlayacak hatta sürüş başlıyor.
Can suyu olacak

Can suyu olacak

​Binali Yıldırım'ın 100 bin liralık vaadini kulüp yöneticilerine sorduk...

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.