Gündem Erkek arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
AYDIN

Erkek arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Aydın'da bir kişi, tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kuşadası ilçesinde, birlikte yaşayan Oğuzhan Çavuş ve Gül Üliana Yaşar, arkadaşları ile eğlendikten sonra saat 02.30 sıralarında eve gitti.

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Haber Merkezi İHA
Erkek arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Oğuzhan Çavuş ve Gül Üliana Yaşar.

Bu sırada Yaşar'ın annesi kızını arayarak konuşmaya başladı. Oğuzhan Çavuş'un, annesi ile Rusça konuşan kız arkadaşına "Benim yanımda neden Rusça konuşuyorsun, ne konuştunuz annenle?" diyerek kızın üstüne bıçakla geldiği ileri sürüldü.

  • Bu sırada eline ekmek bıçağı alan Gül Üliana Yaşar'ın (21), erkek arkadaşını kalbinden bıçakladığı öne sürüldü.

Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere düşen Çavuş, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin uzun süre müdahale ettiği öğrenilen genç adamın bıçak yarası aldığı için duran kalbi bir daha çalıştırılamadı.

Olay yeri inceleme çalışmasının ardından Oğuzhan Çavuş'un (22) cesedi Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bıçakla erkek arkadaşını öldürdüğü ileri sürülen Gül Üliana Yaşar ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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