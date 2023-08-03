Ermeni lobisi ANCA Disney Plus'ın Atatürk dizisi skandalıyla övündü

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Platform, 2023 yılı içerisinde yayınlanacağını duyurduğu Aras Bulut İynemli'nin başrolünü üstlendiği "Atatürk" dizisini yayınlamama kararı aldı.
Ermeni lobisinin baskısına boyun eğen plaftorma tepkiler ise çığ gibi büyüdü.
Gelen tepkiler üzerine Disney Plus, dizinin ilk önce yine kendi çatısı altında yer alan FOX TV'de iki bölüm şeklinde yayınlanacağını, sonrasında ise sinemalarda gösterime gireceğini duyurdu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de Disney Plus hakkında inceleme başlatılacağını duyurdu.
Ermeni lobisi memnun
Öte yandan tartışmalara ilişkin ABD'deki en büyük Ermeni lobi grubu olan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nden (ANCA) de açıklama geldi.