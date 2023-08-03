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Ermeni lobisi ANCA Disney Plus'ın Atatürk dizisi skandalıyla övündü

Disney Plus'ın Türkiye'de infiale neden olan 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı ile ilgili Amerika'daki Ermeni lobi grubu ANCA'nın Başkanı Hamparian'dan da açıklama geldi. Disney'e boyun eğdirmekle övünen Hamparian, Atatürk'ü de "soykırım" yapmakla suçladı.

10:29 . 3/08/2023 Perşembe
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Geçen yıl Türkiye’de yayın hayatına başlayan
Disney Plus
, Türk dizilerini yayından kaldırmasının ardından yeni bir skandala daha imza atmıştı.

Platform, 2023 yılı içerisinde yayınlanacağını duyurduğu Aras Bulut İynemli'nin başrolünü üstlendiği "Atatürk" dizisini yayınlamama kararı aldı.

Ermeni lobisinin baskısına boyun eğen plaftorma tepkiler ise çığ gibi büyüdü.

Gelen tepkiler üzerine Disney Plus, dizinin ilk önce yine kendi çatısı altında yer alan FOX TV'de iki bölüm şeklinde yayınlanacağını, sonrasında ise sinemalarda gösterime gireceğini duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de Disney Plus hakkında inceleme başlatılacağını duyurdu.

Ermeni lobisi memnun

Öte yandan tartışmalara ilişkin ABD'deki en büyük Ermeni lobi grubu olan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nden (ANCA) de açıklama geldi.

ANCA Başkanı
Aram Hamparian
, Politico'ya verdiği demeçte diziye karşı başlattıkları kampanyayı övdü.
Atatürk'ü "soykırımcı" olmakla itham eden Hamparian,
"Atatürk'ün soykırım mirasını merkeze almadan, onu konu alan her şey yaptıklarını normalleştirme riski taşır. Şimdi bu miras hakkında ulusal ya da uluslararası bir tartışma varsa, bu çok iyi/hoş bir şey"
ifadelerini kullandı.


#Disney Plus
#Atatürk
#dizi
#Ermeni
#ANCA
#Aram Hamparian
42 dakika önce
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