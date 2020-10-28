Ermenistan'ın saldırıları: Türk Konseyinden Ermenistan'ın Berde saldırısına kınama Türk Konseyi Ermenistan'ın alçak Berde saldırısını kınadı: Azerbaycan'ın topraklarından koşulsuz olarak çekilmeliler Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde kentine düzenlediği alçak saldırıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Konseyin Genel Sekreteri Baghdad Amreyev tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından koşulsuz ve tam olarak çekilmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Türk Konseyi, 1993'te kabul edilen BM Güvenlik Konseyi kararlarının, Ermenistan silahlı kuvvetlerini Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki tüm topraklarından derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmeye çağırdığını hatırlatmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi 28 Ekim 2020, 19:46 Son Güncelleme: 28 Ekim 2020, 20:34 AA