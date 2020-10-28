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ANKARA

Ermenistan'ın saldırıları: Türk Konseyinden Ermenistan'ın Berde saldırısına kınama

Türk Konseyi Ermenistan'ın alçak Berde saldırısını kınadı: Azerbaycan'ın topraklarından koşulsuz olarak çekilmeliler

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde kentine düzenlediği alçak saldırıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Konseyin Genel Sekreteri Baghdad Amreyev tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından koşulsuz ve tam olarak çekilmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Türk Konseyi, 1993'te kabul edilen BM Güvenlik Konseyi kararlarının, Ermenistan silahlı kuvvetlerini Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki tüm topraklarından derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmeye çağırdığını hatırlatmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
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Ermenistan, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezini vurdu, 21 kişi hayatını kaybetti.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Berde şehrine düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

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"Ermenistan insancıl hukuku açıkça ihlal ediyor"

  • Türk Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Amreyev, "Ermenistan'ın bugün Yukarı Karabağ'daki çatışma bölgesinden uzak bir bölgede yer alan, Azerbaycan’ın Berde şehrindeki sivil yerleşimlere ayrım gözetmeksizin saldırarak uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ettiği" değerlendirmesinde bulundu.

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"Uluslararası toplum sorumluluk almalı"

Amreyev, uluslararası toplumun, Ermenistan'ın işlemeye devam ettiği savaş suçlarını durdurmak için Ermeni yetkililere müdahale etme sorumluluğunu alması gerektiğini ifade etti.

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"Derhal, koşulsuz ve tam olarak!"

  • Türk Konseyinin, uluslararası hukukun norm ve ilkelerine bağlılığını bir kez daha teyit ettiğini ve Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırlarının dokunulmazlığı temelinde, ivedilikle çözümünün önemini yinelediğini vurgulayan Amreyev, "Bu bağlamda, Türk Konseyi, 1993'te kabul edilen BM Güvenlik Konseyi kararlarının, Ermenistan silahlı kuvvetlerini Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki tüm topraklarından derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmeye çağırdığını hatırlatmaktadır." ifadelerine yer verdi.

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Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Azerbaycan halkına ve Azerbaycan hükümetine başsağlığı diliyoruz." denildi.

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