Ersan Şen: MİT operasyon yapamaz

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında, Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

2013'te MİT'le ilgili yasa taslağına karşı çıkmasına ilişkin soruya yanıt veren Şen, "Adı istihbarat olan yapı casusluk ile uğraşır" diyerek MİT'in operasyon yapamayacağını savundu.

"MİT'İN İŞİ BİLGİ TOPLAMAK"

Şen, "MİT’in asıl işi bilgi toplamak. MİT’in yaptığı işi başkası da yapar. Adı Milli İstihbarat Teşkilatı olan bu şekilde konumlandıran yapı istihbarat toplar. Bağlayıcı değildir. Bilgileri gerekli kurumlara aktarmakla yetkili olduğunu düşünüyorum. Görev yetkileri genişletilmiştir. Adı istihbarat olan yapı casusluk ile uğraşır. Operasyon yapamaz" dedi.

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"MUHALEFETİN SEVİYESİ DÜŞTÜ"

Şen ayrıca, her şeyi eleştirmesine ilişkin soruya "Muhalefetin seviyesi o kadar düştü ki ben muhalif kaldım" cevabını verdi.