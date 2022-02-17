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POLİTİKA

Ersan Şen: MİT operasyon yapamaz

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında konuştu. MİT'in operasyon yapamayacağını, asıl işinin bilgi toplamak olduğunu savundu. Şen, "MİT'in bilgileri gerekli kurumlara aktarmakla yetkili olduğunu düşünüyorum. Adı istihbarat olan yapı casusluk ile uğraşır. Operasyon yapamaz" dedi. Programda her şeye karşı çıkmasına ilişkin, "Muhalefetin seviyesi o kadar düştü ki ben muhalif kaldım" yorumunda bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ersan Şen: MİT operasyon yapamaz
Ersan Şen

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında, Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Ceza Hukukçusu Ersan Şen: MİT operasyon yapamaz
OYNAT 01:59
Ceza Hukukçusu Ersan Şen: MİT operasyon yapamaz
Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında konuştu. MİT'in operasyon yapamayacağını, asıl işinin bilgi toplamak olduğunu savundu. Şen, 'MİT'in bilgileri gerekli kurumlara aktarmakla yetkili olduğunu düşünüyorum. Adı istihbarat olan yapı casusluk ile uğraşır. Operasyon yapamaz' dedi.

2013'te MİT'le ilgili yasa taslağına karşı çıkmasına ilişkin soruya yanıt veren Şen, "Adı istihbarat olan yapı casusluk ile uğraşır" diyerek MİT'in operasyon yapamayacağını savundu.

"MİT'İN İŞİ BİLGİ TOPLAMAK"

Şen, "MİT’in asıl işi bilgi toplamak. MİT’in yaptığı işi başkası da yapar. Adı Milli İstihbarat Teşkilatı olan bu şekilde konumlandıran yapı istihbarat toplar. Bağlayıcı değildir. Bilgileri gerekli kurumlara aktarmakla yetkili olduğunu düşünüyorum. Görev yetkileri genişletilmiştir. Adı istihbarat olan yapı casusluk ile uğraşır. Operasyon yapamaz" dedi.

"MUHALEFETİN SEVİYESİ DÜŞTÜ"

Şen ayrıca, her şeyi eleştirmesine ilişkin soruya "Muhalefetin seviyesi o kadar düştü ki ben muhalif kaldım" cevabını verdi.

Ersan Şen: Kenan Evren bana göre suçsuzdu
OYNAT 00:41
Ersan Şen: Kenan Evren bana göre suçsuzdu
Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında, Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı. FETÖ'yle ilgili çelişkili açıklamalarına yönelik soruya verdiği cevapta, darbeci Kenan Evren'in suçsuz olduğunu savundu. Şen, 'Anayasanın 15. maddesini kaldırıp geriye doğru işletirsen bana göre suçsuzdu' ifadelerini kullandı.

Ersan Şen'den her şeyolog eleştirilerine cevap: Bilmediğim meseleler hakkında ahkam kesmem
OYNAT 01:21
Ersan Şen'den her şeyolog eleştirilerine cevap: Bilmediğim meseleler hakkında ahkam kesmem
Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında kendisi hakkında yapılan 'her konu hakkında konuşuyor' yorumuna ve 'her şeyolog' yakıştırmasına cevap verdi. Bilmediği meseleler hakkında ahkam kesmediğini söyleyen Şen, 'Benim reytingim olduğu için yayınlara çağrılıyorum. Hem vatandaş hem hukukçu kimliğim ile konuşuyorum. Her programa çalışarak gelirim' dedi.
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