|
Gündem

Ersin Çelik: Kılıçdaroğlu 49,5 alsa sonucu kabullenmeyip sokağa döküleceklerdi

Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni ve yazarı Ersin Çelik, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna ilişkin ortaya çıkan verileri ve tartışmaları değerlendirdi. Seçim gecesi sabaha kadar manipülasyon yapıldığını belirten Çelik, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 49,5 oranında oy alması durumunda muhalefetin sonucu kabullenmeyerek sokakları karıştırabileceğini düşündüğünü belirtti.

09:36 . 24/05/2023 الأربعاء
AA
Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni ve yazarı Ersin Çelik.

Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni ve yazarı Ersin Çelik.

Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni ve yazarı
Ersin Çelik
, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlere ilişkin ortaya çıkan verileri ve tartışmaları Anadolu Ajansına değerlendirdi. Çelik, muhalefetin algı çalışmalarına seçim öncesi başlandığını, Anadolu Ajansının da bu doğrultuda hedef alındığını söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Anadolu Ajansı, CHP ve AK Parti'nin sandık sonuç tutanaklarını sistemlerine girerek seçim sonuçlarını duyurduğunu belirten Çelik, CHP'nin müşahitleri aracılığıyla yaptığı çalışmasını ANKA Haber Ajansı ile ortaklaşa yürüttüğünün anlaşıldığını kaydetti.

"ANKA'yı bu konuda tebrik ediyorum"

14 Mayıs seçimlerinde resmi sonuçları açıklayan YSK ile diğer kurumların açıkladığı sonuçların birbiriyle örtüştüğünü söyleyen Çelik, "Bu seçimlerde sonradan şunu gördük ki Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gece yarısına kadar yaptığı açıklamalar aslında manipülasyonmuş. CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun
'Öndeyiz'
tweetinin yine bir algı oluşturulmak üzere atıldığını, paylaşıldığını sonradan gördük. ANKA saat kaçta, hangi adayın ne kadar oy aldığını sistemlerinde veri olarak gösteren bir excel tablosu paylaştı. Bu çok şeffaftı. ANKA'yı bu konuda tebrik ediyorum." diye konuştu.

ANKA Haber Ajansı'nın yayımladığı tablodan yola çıkarak, veri gazeteciliği yapmaya çalışıp "Direkten dönmüşüz" başlıklı bir yazı kaleme aldığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

  • "ANKA'nın excel tablosu üzerinden bir karşılaştırma yaptım. Tabloya baktığımızda saat 17.00 itibarıyla adaylara bir veri girişi olmuş ve Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 80'lerden fazla bir oranla giriş yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisinin yüksek oy alabileceği noktalardan ilk veriye girerseniz yüzde 80'le, 90'la açarsınız. Böyle bir yöntem izlenmiş. Bunu gördük. Fakat Türkiye'nin bütün noktalarından ANKA'nın sistemine girildikçe iş terse dönmeye başlamış. Bir saat sonra Kemal Kılıçdaroğlu geri düşmüş. Hatta saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50'nin üzerine çıkmış ANKA'nın sisteminde. Yani Erdoğan kazanıyor görünüyor. Fakat saat 19.46'da bir şey olmuş. ANKA'nın 5 dakikada bir, 3 dakikada bir güncellediği datası 18 dakika boyunca durmuş. Bu 18 dakikada da iki şey olmuş. Birincisi Kemal Kılıçdaroğlu, 'Öndeyiz' açıklaması yapmış. Fakat o ANKA'nın 19.46'daki sonucu şu: Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50'nin üzerinde bir oy almış, Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde daha 44 olmamış. Fakat 18 dakikada 'Öndeyiz' açıklaması yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Sonra ANKA'ya yeni veri giriliyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 50'den 47'ye düşüyor, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu da yüzde 45'ten yüzde 47'ye çıkıyor. Aslında yapılan açıklamalarla hiç uyuşmuyor."

"O gece sabaha kadar bir manipülasyon yapıldığı çok net şekilde ortada"

14 Mayıs gecesi muhalefet kanadındaki siyasilerin açıklamalarına dikkati çeken Çelik, DEVA Partili İdris Şahin'in bir yayında "Aslında biz CHP Genel Merkezi'ndeydik ve saat 20.00'de sonuçların ne olduğunu görmüştük" diye bir açıklama yaptığını, daha sonra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın üç kez kameralar karşısına geçtiğini, bir kez de video paylaştıklarını aktardı.

Çelik, iki kez canlı yayın yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise saat 03.00 sıralarında seçimin ikinci tura kaldığına ilişkin açıklama yaptığını anlattı.

Son olarak CHP'de veri sistemini kuranlardan biri olan Sedat Doğan'ın "Linkedin" hesabından oyları sayamadıkları, sonuçları tutturamadıkları ve sistemlerinin çöktüğü açıklamalarına tepki gösterdiğini, bu iddiaları yalanladığını vurgulayan Çelik,
"Bu bir isyan açıklaması aynı zamanda. 'Hayır biz çok doğru bir sistem kurduk ve saat 21.00'de YSK'nın bir gün sonra açıkladığı sonuçları biz görmüştük, bunu herkes biliyordu.' diyor. Buradan da bir sağlama yaptığımızda, o gece sabaha kadar bir manipülasyon yapıldığı çok net şekilde ortada."
değerlendirmesini yaptı.

"İmamoğlu'nun açıklaması CHP anketlerinin çarpıtma olduğunu gösterdi"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimden sonraki günlerde çıktığı yayınlarda "Yanılmışız" diyerek kendisini savunmaya çalışmasına da değinen Çelik, "Böyle bir rahatlık olamaz. Bu şu demek: Sabaha kadar kamuoyunu, seçmenleri, taraftarlarını, oy veren insanları oyalamak, meşgul etmek, bir beklenti oluşturmak ve aslında mağlubiyeti, seçim hezimetini de bir şekilde perdelemek üzere bir çalışma yapılmış." ifadelerini kullandı.

Çelik, İmamoğlu'nun daha sonra katıldığı bir televizyon programında "İlk turda kazanırız noktasında değildik." şeklindeki açıklaması ile insanları seçimlerden önce kandırdıklarını itiraf ettiğini, bu açıklamanın CHP anketlerinin de çarpıtma olduğunun göstergesi olduğunu dile getirdi.

"Muhalefet sonucu kabullenmeyecekti"

Az bir farkla yüzde 50 barajının altında kalan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ikinci turu işaret ettiğinin altını çizen Çelik, Kılıçdaroğlu'nun 49,5 oranında oy alması halinde muhalefetin Erdoğan gibi bu sonucu kabullenmeyeceğini, taraftarlarını sokağa çıkabileceklerini düşündüğünü söyledi.

Çelik, zaten o potansiyelin var olduğunu, onun çağrılarının yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Twitter'da da eş zamanlı 'Öndeyiz' açıklamaları yapılırken, 'Hadi sokağa çıkalım, kutlayalım, kazanıyoruz, kazandık, ilan edelim' tweetleri atılmaya başlanmıştı. Ben 'Direkten dönmüşüz' derken, bunu kastediyorum. Yani bir hazırlık olduğu belli. Bazı emniyet kaynaklarından da benzer bir istihbarat vardı, sokakları o gece karıştırmaya yönelik. Şimdi 28 Mayıs'a gidiyoruz. Yine sandık üzerinden, seçmen üzerinden, veriler üzerinden birtakım tartışmalar çıkarılmaya çalışılıyor. Ama burada Anadolu Ajansının çok şeffaf olduğunu kendi sistemleri üzerinden itiraf etmiş oldular. ANKA, Anadolu Ajansını doğruladı, bu işin hakkıyla yapıldığını gösterdi. Yüksek Seçim Kurulu gösterdi."

#Ersin Çelik
#Seçim 2023
#14 Mayıs
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ümit Özdağ'ın kararı ne oldu?