Ertelenen KPSS sınavının kitapçıkları da inceleniyor

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Sınavda ortaya çıkan şaibenin ardından dün ve önceki gün (6-7 Ağustos) yapılacak oturumlar da ertelenmişti.

HOCALARA YAKIN TAKİP

Ertelenen söz konusu alan bilgisi sınavları da inceleme altına alındı. İlgili sınav kitapçıklarının hazır olduğu, bunlarda da çıkmış sorular olup olmadığına bakılacak. Sınavlara soru hazırlayan hocalar da incelenecek.

AKILLARINDA MI TUTTULAR?

KPSS’nin iptaline yol açan ‘benzer’ soruları soru havuzuna sokan hocaların o soruları nasıl yazdığı da değerlendiriliyor. Soruları hazırlayan hocaların soru hazırlama kampına girerken üzerinde hiçbir şey getirmelerine müsaade edilmiyor. Hocaların soruları aklında tutarak bilgisayar ortamına aktarmış olabileceği değerlendiriliyor.

SORU HAVUZUNA ÇEKİDÜZEN

Öte yandan önümüzdeki sınavlar için de tedbirler alınmaya başlanacak. ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavların soru havuzu yeniden düzenlenecek. Olayı incelemeyi sürdüren Devlet Denetleme Kurulu’nun raporunda soru havuzunun revize edilmesi önerisinin de yer alacağı belirtiliyor. Bu arada ÖSYM çalışanları ve yöneticilerine yönelik iddialar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosunca yürütülürken, Yediiklim Yayınevi ve çalışanlarına yönelik soruşturmanın Müracaat ve Suçüstü Savcılığı’nca yürütülüyor.

Bekir Bozdağ

Kusuru olan varsa cezası verilecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘sorular çalındı’ iddiasıyla inceleme başlatılan KPSS ile ilgili Akit TV'de açıklamalar yaptı. Bozdağ, “En ufak bir tereddüt ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde soruşturma hem idari açıdan hem de adli açıdan yürütülüyor” dedi. Hükümetin konunun aydınlatılması için yapılması gereken ne varsa yaptığını dile getiren Bakan Bozdağ, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımız derhal duruma müdahale etti. Herhangi bir muhalefet partisi genel başkanı veya siyasetçi veya kamuoyundan birinin ‘hükümet şunu da yapmalıydı’ diye söyleyebileceği bir şey yok. Hemen hepsi yapıldı. Kasti kusuru olan varsa, birtakım terör örgütlerinin parmağı var veya başka şeyler varsa bunlarla ilgili gereğinin yapılacağından ve herkese hak ettiğinin verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın.”

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